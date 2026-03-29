Falleció a los 79 años una leyenda de la música popular

La música argentina llora la pérdida de Luis "Lucho" González

La comunidad musical se viste de luto tras el fallecimiento de Luis "Lucho" González, un destacado guitarrista y compositor, quien dejó una huella imborrable en la música popular. Así lo confirmó el Instituto Nacional de la Música (INAMU) en un emotivo comunicado.

Un legado musical inigualable Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, González, de 79 años, fue un referente tanto en Argentina como en Perú. Su talento se reflejó no solo como instrumentista, sino también como arreglador, colaborando con artistas legendarios como Mercedes Sosa, Fito Páez y Pedro Aznar. La noticia de su muerte ha conmocionado a generaciones de músicos y fanáticos.

Despedidas de grandes colegas Tras la triste noticia, varias figuras del mundo de la música expresaron su dolor en redes sociales. Fito Páez, en un sentido homenaje, escribió: «Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Un artista apasionado y maestro en el arte de la música. Te voy a extrañar, Lucho de mi alma.» Por otro lado, el reconocido músico Lito Vitale agradeció a González por su legado: «Gracias Lucho por todo lo que nos enseñaste y por tu música que seguirá viva por siempre.» Pedro Aznar también homenajeó al músico con la canción “María Lando”, grabada junto a Mercedes Sosa y Lucho, expresando simplemente: “¡Lucho!”. Otros artistas como Diego Torres y Patricia Sosa también se sumaron con emotivos mensajes en honor a su colega.

Los primeros pasos en la música Nacido en Lima el 25 de noviembre de 1946, Lucho trasladó su vida a Buenos Aires a una edad temprana, donde creció rodeado de música gracias a su padre, integrante de Los Trovadores del Perú. Desde joven, mostró un fuerte interés por la guitarra, desarrollando una formación autodidacta que lo llevaría a convertirse en un compositor de renombre. En 1968, un encuentro trascendental con Chabuca Granda lo llevó a abandonar sus estudios de Derecho para dedicarse por completo a la música. Desde entonces, trabajó junto a ella como guitarrista y director musical, forjando su carrera en giras y grabaciones.