La brecha con el techo de la banda alcanza su nivel más alto en 9 meses

El Dólar Oficial cae por debajo de $1.400: ¿Qué implicaciones tiene para la economía argentina?

En un escenario marcado por un aumento en la oferta de divisas, el dólar oficial ha descendido, perforando el umbral de los $1.400. Esta situación ocurre justo antes de que el Gobierno busque recaudar u$s500 millones en una nueva licitación.

Análisis del Contexto Económico

El dólar oficial tocó este jueves su nivel más bajo en meses, cerrando en $1.390 en el Banco Nación. Este descenso se produce en un contexto de abundantes divisas, gracias a la buena cosecha de cereales que está comenzando a impactar en el mercado.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista se estableció en $1.371, situándose a un 20% del techo de la banda cambiaria, que actualmente es de $1.649,13. Este es el margen más alto en aproximadamente nueve meses.

Impulso de la Oferta de Divisas

El fortalecimiento del dólar minorista puede atribuirse a la creciente disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones y colocaciones de deuda, lo que ha llevado a una demanda más moderada. En este contexto, el Banco Central adquirió u$s146 millones este miércoles, acumulando un total de u$s3.929 millones desde el inicio del año.

Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, señala que la oferta sigue predominando en el mercado. «La concentración de oferta por feriados previos impactó directamente en la caída del tipo de cambio», explica.

Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios, advierte que «hay más oferentes que demandantes». La caída del dólar, argumenta, puede ser motivo de alertas futuras, dado que «el tipo de cambio baja por escalera y sube por ascensor».

Expectativas de Mercado y Proyecciones Futuras

La estabilidad del cambio se ve respaldada por la expectativa de un aumento en las exportaciones y el reciente superávit energético. Con una liquidación inminente de la cosecha gruesa, el panorama para el dólar parece seguir siendo favorable.

Asimismo, la tasa de interés en pesos se mantiene atractiva, lo que fomenta estrategias de inversión en este contexto de dólar estable.

Ajuste de las Bandas Cambiarias por Parte del Banco Central

Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, indica que «la situación actual está condicionada por la liquidez en pesos y la capacidad del Banco Central para acumular reservas». Las bandas de flotación establecidas por el ente regulador se ajustan mensualmente en función de la inflación, ubicándose entre $848 y $1.646.

Así, con el tipo de cambio mayorista en $1.378,5, el mercado de futuros muestra proyecciones que oscilan entre $1.383,5 para fin de mes y $1.685 para diciembre.