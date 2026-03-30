El imitador de Sinatra responde a críticas por su comentario sobre Cerati: ‘No me importa’

El imitador de Frank Sinatra, Álvaro Daniel Mena, se enfrenta a intensas críticas tras un escandaloso audio que se filtró, en el que instaba a no votar por su colega Fernando Sosa, el imitador de Gustavo Cerati. En una reciente transmisión en vivo, Mena decidió aclarar la situación y defenderse de sus detractores.

Las redes estallan tras el audio filtrado

La controversia surgió antes de la gala final de ‘Yo Soy’, cuando un audio de WhatsApp llegó a manos del público. En esta grabación, Mena hacía un llamado a sus seguidores para que no apoyaran a Sosa en la competencia. La reacción de los internautas fue inmediata, y muchos cuestionaron su ética y compañerismo.

Defensa en vivo: Mena no se amedrenta

Durante la transmisión, Mena enfrentó a los usuarios que lo criticaban, afirmando: “Si esas personas no están preocupadas, ¿por qué debería estarlo yo?”. El artista no sólo desestimó el audio, sino que también bloqueó a quienes consideró irrespetuosos en su plataforma.

Una dosis de humor ante la adversidad

Mena reaccionó con ironía ante las críticas sobre su carácter, comentando que su afinidad con Ricardo Martín no solo se basa en su talento, sino también en la perseverancia que mostró durante diez años en el programa.

Álvaro Daniel Mena, el imitador de Frank Sinatra, durante su participación en «Yo Soy». (Instagram Álvaro Daniel Mena)

La reacción de Fernando Sosa y el impacto de la polémica

Fernando Sosa, quien confirmó la autenticidad del audio, expresó su desilusión por la ruptura de la amistad que había cultivado con los otros finalistas. El imitador de Cerati hizo un llamamiento a la integridad y el respeto, remarcando que la vida siempre devuelve lo que uno da. “El karma existe”, señaló.

Un ambiente tenso en la gala final

Las reacciones del público no se hicieron esperar, y muchos abuchearon a Mena al final del programa. Sin embargo, el artista minimizó el incidente, asegurando que la mayoría de sus seguidores lo apoyaron.

Un enfoque autocrítico y esperanzador

Tanto Mena como Sosa evidencian posturas autocríticas respecto a sus acciones. En declaraciones posteriores, Sosa admitió que su reacción no fue la más adecuada y prometió abordar el conflicto de manera privada, sin alimentar el morbo de las redes.