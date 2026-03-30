Tragedia en el mar: 22 migrantes mueren cerca de Creta tras seis días a la deriva

Título: Tragedia en el Mediterráneo: 22 Migrantes Pierden la Vida en Inesperada Odisea

Bajada: Un reciente naufragio frente a las costas de Grecia ha dejado a 22 migrantes muertos y 26 sobrevivientes, reavivando el debate sobre las peligrosas rutas migratorias hacia Europa.

El mar Mediterráneo ha vuelto a ser escenario de una tragedia humanitaria. En un lamentable incidente, 22 migrantes perdieron la vida mientras intentaban llegar a Europa, según relataron sobrevivientes a la guardia costera griega. Un total de 26 personas fueron rescatadas por un buque de una agencia europea cerca de Creta.

Detalles del Rescate y de las Víctimas

Entre los sobrevivientes, se encontraban una mujer y un menor. Autoridades locales informaron que aquellos que requerían atención médica fueron trasladados a hospitales cercanos. Del grupo rescatado, 21 eran ciudadanos de Bangladesh, cuatro provenían de Sudán del Sur y uno de Chad.

Un Viaje Fatal

La embarcación zarpó de Tobruk, un puerto en Libia, el 21 de marzo, y estuvo seis días en el mar. Durante esta travesía, los migrantes se encontraron sin comida ni agua, lo que llevó a la desesperación y a la pérdida de orientación. Los sobrevivientes narraron que los cuerpos de quienes fallecieron fueron arrojados al mar por órdenes de uno de los traficantes a bordo.

Detenciones y Proceso Judicial

Las autoridades griegas han arrestado a dos hombres sudaneses de 19 y 22 años, que se sospecha son los traficantes responsables del viaje. Actualmente, enfrentan investigaciones por «entrada ilegal al país» y «homicidio negligente».

Condiciones Desfavorables Durante la Travesía

Según un portavoz de la guardia costera, la embarcación navegó enfrentando «condiciones meteorológicas desfavorables» lo que, junto con la falta de provisiones, resultó en la muerte de 22 personas por agotamiento.

Aumento Alarmante de Muertes en el Mediterráneo

Las cifras son escalofriantes: de acuerdo con la agencia de fronteras de la UE, Frontex, el número de migrantes que han perdido la vida buscando llegar a Europa se duplicó en los primeros dos meses de 2026 en comparación con el año anterior. Al menos 559 personas se ahogaron en el Mediterráneo entre enero y febrero, un aumento drástico respecto a las 287 muertes en el mismo periodo de 2025.

Reacciones a la Crisis Migratoria

Un portavoz de la Comisión Europea subrayó la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos con los países asociados en las rutas migratorias y reforzar la lucha contra los traficantes de personas, quienes son responsables de estas tragedias.

El Parlamento Europeo, en respuesta a la crisis, aprobó recientemente una importante reforma en la política migratoria de la UE, que incluye la creación de «centros de retorno» destinados a regresar migrantes a países terceros no pertenecientes a la UE, similar a la iniciativa de Rwanda del Reino Unido. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por su naturaleza considerada inhumana.