Detenido tras embestir a la multitud en Derby, dejando siete heridos

En una noche conmocionante en Derby, un hombre embistió a un grupo de peatones, dejando al menos siete heridos, aunque se reportan lesiones graves pero sin riesgo de muerte.

El incidente ocurrió en la zona de Friar Gate, donde las autoridades respondieron rápidamente a la emergencia. Las víctimas, aunque severamente lesionadas, no corren peligro de muerte, según informaron los servicios de salud locales.

Detenciones y cargos graves para el sospechoso

La policía de Derbyshire arrestó a un hombre de unos 30 años, conductor de un Suzuki Swift negro, poco después del suceso. Las autoridades lo detuvieron bajo la sospecha de intento de homicidio, así como por causar lesiones graves mediante conducción peligrosa y otras infracciones relacionadas.

Investigación en curso

La policía anunció que las investigaciones sobre el incidente siguen abiertas y se mantienen flexibles respecto a los posibles motivos detrás de este acto. Las fuerzas de seguridad están recopilando evidencia y testimonios para esclarecer los hechos.

Garantías de seguridad por parte de las autoridades

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, aseguró que no hay un peligro inminente para la población. «Las fuerzas policiales están en plena investigación y no vemos motivo para que el público esté alarmado», comentó, buscando tranquilizar a los ciudadanos de Derby.