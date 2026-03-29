Israel Intensificará Medidas contra la Violencia de Colonos en Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tomado una decisión sorprendente que marca un cambio en su enfoque hacia la violencia de los colonos en Cisjordania. Un documento exclusivo revela directrices encargadas a las fuerzas armadas para combatir este fenómeno.

Instrucciones Inéditas para la Fuerza de Defensa de Israel

En un documento no público titulado «Directiva del Primer Ministro para Combatir Crímenes Nacionalistas en Judea y Samaria», se establece un plan claro de acción. Esta es una novedad notable para la administración Netanyahu, que tradicionalmente ha mantenido una postura más permisiva ante las acciones de los colonos.

Desplazamiento de Tropas Nunca Antes Visto

Recientemente, se anunció que el ejército israelí destinará recursos del frente activo en Líbano hacia Cisjordania. Esta decisión, sin precedentes, responde a la creciente necesidad de frenar la violencia de los colonos, considerada menos peligrosa que el conflicto actual en Líbano.

Desafíos de Manpower en el IDF

La medida se da en un contexto crítico para las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), según declaraciones del Teniente General Eyal Zamir. El ejército enfrenta una grave escasez de personal al estar involucrado en múltiples frentes—Gaza, Líbano, Siria y Cisjordania—debilitando su capacidad operativa.

La Dinámica de los Asentamientos

En Cisjordania y Jerusalén Este residen aproximadamente 700,000 colonos y 3.8 millones de palestinos que buscan establecer un futuro estado. Ambos territorios son objeto de controversia internacional, pues se consideran ocupados de manera ilegal según las leyes internacionales, aunque Israel no lo admite.

Incremento de la Actividad Colonizadora

Desde la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la actividad de asentamientos ha registrado un aumento significativo. Trump, al ser un fuerte aliado de Israel, no condenó la expansión de estos, aunque se opuso a la anexión del territorio.

Políticas de Acción y Consecuencias para los Colonos

La directiva establece sanciones económicas para los colonos que intenten establecer nuevos puestos de avanzada ilegalmente, debido al costo que ello genera al IDF en términos de recursos para su eventual desmantelamiento. Este cambio de postura podría generar tensiones entre Netanyahu y sus ministros más radicales, como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, quienes defienden la expansión de los asentamientos.

Enfrentando el Fenómeno de los ‘Jóvenes de las Colinas’

Además, el documento menciona la creación de una administración especial dentro del Ministerio de Defensa dirigida a abordar el fenómeno de los «Jóvenes de las Colinas», un grupo de jóvenes radicales que promueven la expulsión de palestinos. Este grupo ha sido responsable de numerosos ataques y actos de vandalismo, lo que complica aún más la situación en la región.

Un Creciente Número de Ataques y Víctimas

El aumento de la violencia de los colonos está documentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que reporta más de 1,800 ataques a palestinos en 2025, resultando en aproximadamente 1,600 desplazamientos. Hasta la fecha, 240 palestinos han sido asesinados, frente a los 17 israelíes víctimas en el mismo periodo.