Tragedia en el Lago Epuyén: Un hombre muere tras el vuelco de dos veleros

Tragedia en Lago Epuyén: Un Aterrador Accidente Corta la Vida de un Hombre

Un día de pesca y recreación se transformó en tragedia en Chubut, donde un hombre perdió la vida tras el vuelco de dos veleros.

Un dramático suceso tuvo lugar este sábado en el Lago Epuyén, en la provincia de Chubut, cuando un hombre de 47 años falleció tras el vuelco de dos veleros por circunstancias aún desconocidas mientras navegaban desde Puerto Patriada.

De acuerdo con reportes de medios locales, las embarcaciones partieron cerca de las 13:00 horas con cinco tripulantes a bordo. Sin embargo, hacia las 14:30, una repentina ráfaga de viento y el oleaje descontrolado generaron un complicado escenario en la zona conocida como Planicie Chica.

En medio de este caos, cuatro de los cinco tripulantes lograron salir del agua y llegaron a la costa sin lesiones. La víctima, identificada como Gabriel Pitzel y originario de Lago Puelo, fue arrastrada por la correntada, dificultando su rescate en las fría aguas del lago.

La bajísima temperatura del agua se convirtió en una preocupación inmediata, como informó el diario Río Negro. Algunos sobrevivientes, además, mostraron signos de hipotermia, lo que subraya la peligrosidad de la situación.

El incidente fue reportado de inmediato a los equipos de rescate, que pusieron en marcha un operativo de búsqueda en la región afectada.

Finalmente, el cuerpo de Pitzel fue descubierto por un vecino que se aventuró a navegar por la costa del Cerro Pirque; lo encontró en una posición sin signos vitales.

Una brigada de bomberos y una ambulancia acudieron al lugar para trasladar el cuerpo al hospital de Epuyén, donde se realizará la autopsia y otros estudios necesarios ordenados por la Fiscalía.

Los sobrevivientes, todos ellos de la misma localidad que Pitzel, buscaron refugio en la vivienda de un poblador cercano, donde recibieron atención inmediata según lo informado por Diario Uno.