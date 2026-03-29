Avianca echa a influencer por broma pesada en vuelo internacional: promete acciones legales.

La aerolínea Avianca ha suspendido el vuelo de regreso de Yeferson Cossio, el popular influencer colombiano, debido a un incidente que ha generado repercusiones en redes sociales.

En la madrugada del 11 de marzo, Avianca decidió cancelar el trayecto de regreso de Cossio tras un episodio donde se reportó un comportamiento disruptivo durante el vuelo AV46, que viajaba de Bogotá a Madrid.

Incidente a Bordo

Según el comunicado de la aerolínea, el problema surgió cuando el influencer utilizó un artefacto que desprendió un olor químico dentro de la cabina. Esta acción provocó la intervención del personal de vuelo y resultó en la inmediata cancelación de su contrato de transporte.

Avianca detalló que el artefacto se habría utilizado en tono de broma, ya que Cossio se grabó mientras lo activaba, buscando provocar reacciones entre los demás pasajeros. Un video asociado al incidente muestra la incomodidad de una pasajera, lo que contribuyó a la rápida respuesta de la tripulación.

Acciones de la Tripulación

El vuelo se encontraba en una fase crítica sobre el océano Atlántico, sin posibilidad de aterrizaje de emergencia. Avianca enfatizó que estas acciones son inaceptables en un entorno cerrado, donde la seguridad de todos los pasajeros está en juego.

El personal a bordo tomó medidas para mantener el orden y la compañía reafirmó su compromiso con un entorno seguro: “Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación”.

Cancelación y Consecuencias Legales

Como resultado del incidente, Avianca canceló el vuelo de regreso de Cossio a Colombia y anunció que tomará acciones legales, aunque no especificó el tipo de demanda. Esta situación ha marcado un hito en la aplicación de sanciones a pasajeros disruptivos.

Un Llamado a la Legislación

En el mismo comunicado, Avianca solicitó a las autoridades colombianas que continúen con el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025. Esta iniciativa busca endurecer sanciones para conductas disruptivas a bordo e incrementar la protección al personal de vuelo.

El proyecto sugiere multas más severas, la creación de listas de pasajeros sancionados y responsabilidades económicas por daños ocasionados. También se contempla la posibilidad de sanciones penales en casos extremos, asegurando así una mayor coordinación entre aerolíneas y las autoridades pertinentes.