Santa Cruz lleva su disputa con el kirchnerismo al tribunal provincial

El enfrentamiento entre el gobierno de Santa Cruz y el Tribunal Superior de Justicia alcanza un punto crítico con la apelación del gobernador Claudio Vidal a la Corte Suprema, en busca de validar la ampliación del máximo tribunal provincial.

Un Conflicto Judicial de Alto Voltaje

El conflicto se intensifica tras la decisión del gobernador Claudio Vidal de solicitar a la Corte Suprema de Justicia la aprobación de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cinco a nueve miembros. Esta acción responde a la reciente aprobación legislativa que busca fortalecer el equilibrio de poderes en la provincia.

Desafíos Internos en el Tribunal

El TSJ se encuentra en una situación inusitada. Su presidente ratificó el juramento a dos nuevos miembros, pero cuatro vocales vinculados al kirchnerismo desafiaron dicha acción, demandando la nulidad del procedimiento. Este enfrentamiento pone en jaque la integridad del sistema judicial provincial.

Designaciones Controversiales

La inclusión de figuras clave, como el ex gobernador Sergio Acevedo, ha generado tensiones adicionales. La administración Vidal acusa al TSJ de violar la división de poderes, argumentando que las designaciones deberían haberse llevado a cabo sin interferencias.

Reacciones y Decisiones Judiciales

En medio de esta crisis, el TSJ decidió destituir al presidente del órgano judicial, Mauricio Mariani, sustituyéndolo por Renée Fernández, con fuertes lazos con el kirchnerismo. Esta decisión desafía aún más la estructura judicial tal como se conoce en la actualidad.

Postura del Gobierno Provincial

Vidal ha afirmado que el comportamiento del TSJ refleja una “actitud destituyente”. El gobernador sostiene que el tribunal actúa como una oposición, decidiendo de manera anticonstitucional, lo que complica la gobernanza provincial.

Impugnaciones y Recursos Legales

La provincia ha interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, argumentando que el TSJ actúa de forma arbitraria al rechazar el recurso que impide que el caso avance a instancias nacionales. La presentación destaca lo que se considera una “gravedad institucional” que afecta el equilibrio de poderes.

Inconstitucionalidad Cuestionada

El TSJ declaró inconstitucional la ley que permitía la ampliación de su integración, un acto que el gobierno provincial desafía vehementemente, señalando que se basa en un análisis superficial y no en un examen detallado de la situación.

El Futuro del Tribunal Superior

Con la situación en un punto álgido, la gobernación sostiene que contar con un TSJ ampliado permitiría un equilibrio más justo, considerando que actualmente la mayoría de los miembros fueron nombrados por administraciones previas afines al kirchnerismo.

Salarios y Finanzas en Juego

La tensión se agrava aún más con el reciente incremento salarial aprobado por el TSJ, que podría desfinanciar al Estado. El gobernador ha calificado estas decisiones como irresponsables, advirtiendo sobre el impacto económico en un momento crítico para la provincia.

La batalla por el control del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz se ha convertido en un enfrentamiento no solo legal, sino también en un punto de inflexión que podría definir el equilibrio de poderes en la provincia en el futuro.