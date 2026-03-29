El fenómeno de Taylor Swift: cómo sus panes de masa madre conquistaron a las celebridades

Taylor Swift: De Estrella del Escenario a Experta en Masa Madre

Taylor Swift, tras dos años de apoteósico éxito con The Eras Tour, ha decidido tomar un respiro y disfrutar de la tranquilidad del hogar. En una reciente conversación en el podcast de su prometido, Travis Kelce, compartió sus nuevos intereses y cómo está abrazando una vida más serena.

Lejos del bullicio de los conciertos, la cantante está dedicando tiempo a actividades que parecen más propias de una abuela. “Me gusta coser, especialmente bolsos para niños y mantas para bebés. También disfruto pintar y cocinar”, compartió con entusiasmo.

La Pasión por la Masa Madre

Entre estas aficiones, hay una que ha capturado su corazón: la masa madre. Esta técnica de panadería, que ha ganado popularidad mundial, se ha vuelto una obsesión para la estrella. “Cada seis meses me enamoro de una nueva técnica de repostería. Ahora estamos inmersos en la masa madre”, reveló entre risas, añadiendo que su prometido bromea diciendo que habla de pan el 60% del tiempo.

Del Hobby a la Fama

Lo que comenzó como una simple actividad recreativa ha crecido hasta convertirse en un fenómeno. Kelce mencionó que su receta favorita es un delicioso pan de arándanos con limón que Swift ha ido perfeccionando durante meses. Como es habitual con la artista, su pasión por la cocina no se limitó a su hogar.

Panes como Distinción

Recibir un pan casero de Taylor Swift se ha vuelto una especie de distinción en su círculo social. Celebridades como Selena Gomez, Benny Blanco y Jimmy Fallon han sido algunos de los afortunados en degustar sus creaciones, que además presentan un toque personal: cada pan viene envuelto con stickers únicos, bromas internas y hasta figuritas de gatos, una referencia a sus adoradas mascotas.

El Accesorio del Año

La tendencia ha alcanzado nuevas alturas cuando figuras influyentes en la música y la cultura comenzaron a ser vistas llevando estos panes como si fueran trofeos. Las hermanas Haim y el cantante Sombr fueron fotografiados saliendo de una fiesta en Los Ángeles llevando bolsas con los emblemáticos panes, haciéndolos populares como accesorio.

Reconocimiento en el Mundo de la Moda

La revista *Vogue* no tardó en catalogar la bolsa de masa madre de Swift como “el accesorio más caliente de 2026”. Aunque pueda sonar exagerado, este reconocimiento destaca el tremendo impacto cultural que Taylor mantiene, incluso fuera de los escenarios.

El Éxito en la Intimidad

En las últimas semanas, la lista de personalidades que han recibido estos panes ha crecido. Tate McRae, Jenny Han y Seth Meyers son solo algunos de los nuevos destinatarios, mientras que empleados de los Kansas City Chiefs, el equipo donde juega Kelce, recibieron panes como agradecimiento entre sus filas.