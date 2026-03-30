Turismo Internacional: Argentina alcanza un déficit histórico de USD 7.221 millones en 2025

El sector turístico argentino enfrentó un sorprendente déficit de USD 7.221 millones en 2025. Este dato, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), revela un desbalance significativo entre los viajeros argentinos al exterior y los turistas extranjeros que visitan el país.

Un Desbalance Notable en el Turismo

El informe detalla que aproximadamente 18,8 millones de argentinos viajaron al extranjero, mientras que solo 8,7 millones de turistas ingresaron a Argentina. Esta tendencia se ha acentuado, generando un aumento del turismo emisivo, en contraste con la disminución del receptivo.

Impacto Económico del Déficit Turístico

El turismo receptivo, que se refiere a los visitantes que llegan al país, reportó ingresos de USD 4.852 millones. Por otro lado, el gasto de los argentinos en sus viajes al exterior alcanzó los USD 12.072 millones. La diferencia refleja un saldo negativo de USD 7.221 millones, que no solo marca un récord en la medición de esta variable, sino que también tiene implicaciones significativas para la economía nacional.

Un Récord Histórico

Este déficit turístico no solo supera el anterior récord de USD 6.008 millones registrado en 2017, sino que también representa el peor resultado en al menos tres décadas. En las últimas dos décadas, Argentina ha acumulado un déficit promedio anual de USD 1.915 millones en turismo.

Consecuencias Financieras

La magnitud de este déficit equivale a casi el 40% de los vencimientos de deuda en dólares que el país debe afrontar en el presente año. Además, se aproxima a la suma total de compromisos en bonos privados, que se estima en USD 7.400 millones.