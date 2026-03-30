«El Último Gigante» con Oscar Martínez: el estreno destacado de la semana en streaming

Los fanáticos del streaming están de enhorabuena: la transición de marzo a abril trae una serie de estrenos que no se pueden pasar por alto. Desde dramas familiares hasta thrillers intrigantes, hay algo para todos.

La Vida de un Hijo del Mafioso Más Famoso

Desde el miércoles en Disney+

Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios nos lleva a recorrer la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo del infame narcotraficante. La serie revela cómo es crecer rodeado de lujo, pero también bajo la constante vigilancia de guardaespaldas que se convierten en una especie de niñeros y compañeros inseparables.

Nuevas Historias en Galicia

Desde el viernes en Netflix

La segunda temporada de La Abogada y el Narcotraficante promete más drama y tensión. Con un elenco estelar que incluye a Clara Lago y Tamar Novas, la narrativa se centra en la vida de una abogada que se enfrenta a los dilemas de un amor prohibido, todo mientras lidiará con los peligros del narcotráfico.

Boxeo y Amenazas: Una Lucha por la Supervivencia

Desde el miércoles en Netflix

La segunda entrega de Boxing Underground se adentra en la vida de dos boxeadores que deben enfrentarse a un sindicato mundial que los pone en la mira. Esta serie, dirigida por Kim Joo-hwan, explora tanto la competencia deportiva como las amenazas que acechan a sus seres queridos.

La Reconciliación en las Cataratas del Iguazú

Desde el sábado a las 23 por Lifetime

En El Último Gigante, la historia de Boris, un guía turístico en Iguazú, se entrelaza con la visita inesperada de su padre ausente. Esta película plantea preguntas sobre el perdón y las segundas oportunidades en las relaciones familiares.

Un Thriller que Atrapará al Espectador

Desde el viernes en Mubi

En El Escapista, una niña de ocho años enfrenta su peor pesadilla: ser secuestrada por un asesino en serie. Esta historia tensa, protagonizada por Stuart Bentley y Brittany Bristow, nos lleva a un viaje de suspense y supervivencia, donde el peligro vuelve a acechar.

Documental sobre Periodistas en Tiempos de Conflicto

Desde el miércoles en Netflix

Informe desde Ucrania, dirigido por Julia Loktev, ofrece una mirada íntima a la vida de los periodistas independientes durante la invasión rusa. Este documental destaca la valentía y los retos que enfrentan aquellos que informan bajo un régimen opresor.

Un Viaje a los Alpes para Dueños de Mascotas

Desde el viernes en plataformas alemanas

La comedia Más que Mascotas narra las aventuras de cinco dueños que viajan a los Alpes en busca de soluciones para sus perros indisciplinados. El humor surge no solo de las travesuras de los animales, sino también de las tensiones y expectativas de sus dueños en este curioso y conmovedor viaje.