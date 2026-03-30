Cúneo Libarona defiende a Adorni y descarta irregularidades en viajes

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona reapareció en la escena pública defendiendo a Manuel Adorni, Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, en relación con controversias sobre viajes y presuntas irregularidades. Sus declaraciones fueron emitidas durante una entrevista radial.

En una entrevista con Futurock, Cúneo Libarona desestimó las acusaciones que recaen sobre Adorni, caracterizándolas como parte de una «aguerrida agresión» y asegurando que estos hechos tienen explicaciones simples tanto desde el punto de vista práctico como jurídico. También resaltó que la atención mediática ha sobrepasado lo razonable.

El Controversial Viaje de Adorni

El exministro consideró que la controversia sobre el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York es “irrelevante” y no constituye un delito. “No fue un error”, reafirmó Cúneo Libarona, quien añadió que se trata de un asunto “hasta afectivo”. Asimismo, defendió el viaje a Punta del Este en un avión privado, argumentando que no implicó una dádiva y que se trataba de un acto entre amigos.

El Delito de Dádiva en Discusión

“El delito de dádiva requiere que haya un beneficio vinculado a la función. Acá no tiene nada que ver la función, son amigos de toda la vida”, explicó Cúneo Libarona, resaltando lo natural que es compartir escapadas familiares.

Impacto Personal y Mediático para Adorni

El exministro expresó su preocupación por el impacto mediático que está sufriendo Adorni, mencionando que esto ha afectado a su familia y que, desde su perspectiva jurídica, no logra entender la categoricidad de las acusaciones. Cúneo Libarona indicó que el asunto de las propiedades no declaradas deberá ser abordado en la justicia.

Apoyo a su Sucesor y Proyecciones para el Poder Judicial

Cúneo Libarona también destacó el trabajo de su sucesor, Juan Bautista Mahiques, y señaló que es vital avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. “No puede haber tantas vacantes”, expresó, haciendo hincapié en que dejó una carpeta con candidatos y evaluaciones técnicas.

Opinión sobre el Fallo de YPF

Finalmente, el exfuncionario se pronunció sobre el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que elimina un pago considerable sobre la expropiación de YPF, expresando que esta decisión “nos saca de un problema eterno” y concordando con Milei en cuanto a su trascendencia.