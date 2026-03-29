Domingo de Ramos: El Papa León XIV afirma que «Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra»

El Santo Padre abrió las celebraciones de Semana Santa en la mañana del domingo, reunido con miles de fieles en la Plaza de San Pedro. Durante la Misa, se enfatizó la importancia de la paz en un mundo marcado por la violencia.

Con un emotivo mensaje, el Papa hizo un llamado a la humanidad, instando a dejar de lado las armas y recordar que somos hermanos. Muchos asistentes llevaron ramas de olivo y palmas para ser bendecidas en esta significativa celebración.

Un Mensaje de Esperanza en Tiempos de Conflicto

“Miremos a Jesús, quien se presenta como el Rey de la paz mientras el conflicto se cierne a su alrededor”, expresó Leo XIV en su homilía. Hizo una clara referencia a las guerras actuales: “Este es nuestro Dios: un Rey que rechaza la guerra y no escucha las oraciones de quienes la perpetran, diciendo: ‘Aunque multipliques tus oraciones, no escucharé; tus manos están llenas de sangre’».

El Clamor del Rey de Paz

El Papa continuó: “Al mirar a aquel que fue crucificado por nosotros, vemos en sus heridas las que sufren tantos hombres y mujeres hoy. Escuchamos el llanto de los oprimidos, quienes son víctimas del abuso y la guerra”. Su llamado resonó en la Plaza: “Cristo, Rey de paz, clama desde su cruz: ¡Dios es amor! ¡Ten compasión! ¡Dejen las armas!”.

Un Encuentro Cercano con los Fieles

Al concluir la celebración, Leo XIV se acercó a los asistentes, ofreciendo bendiciones y sonrisas, especialmente a los niños. Un grupo de peregrinos españoles lo saludó con entusiasmo, anticipando su visita a España en junio próximo.

Un Llamado a la Oración por los Afiliados a la Fe

Durante el Ángelus, el Papa recordó a los cristianos de Medio Oriente, quienes enfrentan un conflicto brutal y a menudo no pueden celebrar plenamente los ritos de estas fechas sagradas. Con preocupación, subrayó: “No podemos olvidar a los que comparten el sufrimiento de Cristo en esta Pasión”.

Leo XIV también oró por los marineros víctimas de la guerra y por aquellos migrantes que han perdido la vida en el mar, especialmente por los que fallecieron recientemente cerca de Creta.

Agenda de la Semana Santa

Durante la semana previa a la Pascua, el Papa tiene programados varios eventos importantes. El Jueves Santo, presidirá la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro, seguido de la Misa de la Cena del Señor. El Viernes Santo celebrará la Pasión del Señor y por la noche, guiará la tradicional Vía Crucis en el Coliseo, donde impartirá la bendición apostólica.

La Vigilia Pascual se llevará a cabo el Sábado, y el Domingo de Pascua, la Misa de Resurrección, culminará con la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro.