En Vivo: Universitario 0-1 San Martín – Semifinales Ida Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y San Martín: La Batalla por un Lugar en la Final de la Liga Peruana de Vóley

La gran semifinal de la Liga Peruana de Vóley promete ser un espectáculo inolvidable cuando Universitario se enfrente a San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador. Ambos equipos llegan con la intención de conquistar el primer set en este emocionante encuentro.

Segundo set en vivo: Universitario, impulsado por Gómez que entró desde el banco, intenta recortar distancias. San Martín lidera 19-16, manteniendo su ventaja en el marcador.

Segundo set: Con un potente mate, Owokoniran extiende la brecha para San Martín, que se coloca 17-11 ante un Universitario que aún no muestra su mejor versión.

Segundo set: San Martín toma el control con una ventaja de cinco puntos, marcando 14 frente a 9 para Universitario en un partido muy reñido.

Segundo set: Tras un error de saque de Universitario, San Martín se aleja más, 10 a 6, estableciendo su dominio en la cancha.

Segundo set: San Martín comienza arrollador, abriendo con un 6-2 a Universitario, que parece estar luchando por encontrar su ritmo.

¡Ya comenzó el segundo set! Universitario debe reaccionar rápidamente si no quiere que San Martín haga valer su ventaja en el marcador.

¡San Martín se lleva el primer set! Las ‘santas’ fueron de menos a más y cerraron el parcial 25-21, después de que Universitario no pudo mantener su desempeño inicial.

Primer set: Un sólido bloqueo de Montes lleva a San Martín a una leve ventaja de 21-20 contra Universitario.

Primer set: Universitario no se rinde y logra igualar el partido 17-17 frente a San Martín, manteniendo la tensión en el aire.

Primer set: Un error de Ortiz le permite a San Martín finalmente conseguir dos puntos de ventaja, ahora 17-15 sobre Universitario.

Primer set: La batalla sigue intensa y pareja, con un empate 13-13 que refleja lo reñido del encuentro.

Primer set: Ambas escuadras están igualadas 9-9, es un duelo de resistencia y habilidad en la cancha.

Primer set: Nuevamente, un bloqueo de Ortiz permite a Universitario sumar, igualando en 6-6 a San Martín.

Primer set: Un saque cruzado de Tomé iguala el marcador a 4-4, consolidando la competitividad del enfrentamiento.

Primer set: Universitario comenzó fuerte, anotando 3-1 ante San Martín en el arranque.

¡Dio inicio el partido! Universitario y San Martín se enfrentan en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, y el ambiente en el Polideportivo de Villa El Salvador es electrizante.

Alineaciones de los Equipos

Universitario: Taya Beller, Daniela Muñoz, Karla Ortiz, Catherine Flood, Lucía Magallanes, Mara Leao. Líbero: Mirian Patiño.

San Martín: Brenda Lobatón, Flavia Montes, Paola Rivera, Adeola Owokoniran, Ginna López, Fernanda Tomé. Líbero: Pamela Cuya.

Las Máximas Anotadoras se Enfrentan

En este emocionante duelo, Catherine Flood de Universitario se mide frente a Fernanda Tomé de San Martín, dos destacadas jugadoras que buscarán llevar a su equipo a la victoria.

Según Latina, canal oficial de la Liga Peruana de Vóley, la emocionante transmisión del encuentro estará a cargo de Coki Gonzales, Eduardo Romay y Freddy Cora.

El Clima de Rivalidad en el Polideportivo

Garra y pundonor, reza un banner de los hinchas de Universitario, quienes han brindado un caluroso recibimiento al equipo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Por su parte, San Martín se encuentra motivado para regresar a una final tras un notable desempeño en la temporada, y llega a este duelo como favorito por su historia en el torneo.





¡Hoy es el día del vóley! Universitario y San Martín disputan la semifinal de ida, un enfrentamiento clave rumbo a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El Camino de Universitario a la Semifinal

Universitario de Deportes aseguró su lugar en las semifinales tras vencer a Regatas Lima en un partido decisivo que culminó 3-1, celebrado en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Los parciales fueron 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13, donde el desempeño de Karla Ortiz y Catherine Flood fue esencial para la victoria, convirtiéndose en pilares del equipo bajo la guía de Francisco Hervás.

El Desempeño de San Martín

Universidad San Martín de Porres llegó a esta fase tras superar a Circolo Sportivo Italiano por 3-1 en un emocionante encuentro. Con un claro dominio a lo largo de la serie, las ‘santas’ buscan reafirmar su estatus de favoritas.

En el último enfrentamiento, los parciales fueron 25-16, 25-19, 19-25 y 25-21, donde Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran y la armadora Paola Rivera destacaron por su capacidad para construir jugadas efectivas.

Dónde Puedes Ver el Partido

La semifinal podrá ser seguida a través de Latina TV, que transmitirá el partido en su señal abierta y en sus plataformas digitales.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá actualizaciones en tiempo real, y la página de Facebook de la liga brindará una transmisión en directo accesible sin necesidad de registro.

Infobae Perú estará cubriendo el evento con análisis, actualizaciones y reacciones, brindando una experiencia completa a los aficionados.

Horario del Encuentro

La semifinal de ida se jugará el domingo 29 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes. El pitido inicial está programado para 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami será a las 18:00 horas, y en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil comenzará a las 19:00 horas.

Información sobre Entradas

Los aficionados aún tienen la oportunidad de asistir al partido en el Polideportivo Lucha Fuentes. Pueden adquirir sus entradas a través del portal Joinnus.

– General: S/.20.00 soles

– Preferente Norte: S/.30.00 soles

– Preferente Sur: S/.30.00 soles

– Preferente Oriente: S/.40.00 soles

– Preferente Occidente: S/.50.00 soles