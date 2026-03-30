Autoridades francesas desarticulan intento de atentado frente a sucursal de Bank of America en París

Un hombre fue arrestado por las fuerzas del orden mientras intentaba detonar un artefacto explosivo improvisado frente a una sucursal bancaria de Estados Unidos en París, en un incidente que ha elevado la tensión en la capital francesa.

La alarma se desató alrededor de las 3:30 am CET, cuando un individuo fue interceptado cerca de un edificio del Bank of America en la Rue de la Boétie, en el prestigioso octavo distrito de la ciudad, a escasa distancia de los famosos Campos Elíseos.

Desactivación de una Amenaza Potencial

De acuerdo a reportes de la agencia de noticias AFP, el acusado había colocado un dispositivo construido con cinco litros de un líquido inflamable y un sistema de ignición, justo antes de ser arrestado por la policía.

Investigación en Curso por Terrorismo

El Ministro del Interior, Laurent Nuñez, destacó que la investigación ha sido asumida por la fiscalía antiterrorista de Francia. En esta indagación participan la policía judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que están trabajando de manera conjunta para desentrañar los detalles del intento de ataque.

Reforzamiento de la Vigilancia Nacional

En medio de un clima internacional inquietante, exacerbado por el conflicto en Irán, Nuñez enfatizó la importancia de la rápida respuesta de las fuerzas policíacas. Manifestó que «la vigilancia en Francia se mantiene en un nivel alto» dada la situación actual en Europa, que ha intensificado las precauciones ante posibles amenazas.