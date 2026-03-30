Adorni en Problemas por el Vuelo a Punta del Este

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ha sido el centro de atención tras revelarse su uso de un jet privado para unas vacaciones en Uruguay, supuestamente financiadas por un amigo cercano, lo que genera controversia en sus funciones públicas.

Un Viaje Controversial

El 12 de febrero, Adorni abordó un jet desde el aeropuerto de San Fernando, gracias a la invitación de su amigo y contratista del Estado, Marcelo Grandio. Este viaje, que transgredió los protocolos habituales, ha suscitado críticas por la percepción de privilegios entre los funcionarios públicos.

Testimonios Reveladores

Vanesa Tossi, secretaria de la empresa encargada de los vuelos, es testigo clave en esta investigación. Ella acompañó al grupo y confirmó que, en el aeropuerto, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) especializó la atención hacia Adorni, algo inusual para cualquier viajero.

Protocolo Ignorado

Según el relato de Tossi, el jefe de la PSA no siguió el protocolo estándar de seguridad. A pesar de los requerimientos que implican la inspección de pasajeros y equipaje, la familia de Adorni no fue sometida a los mismos controles, facilitando su acceso directo al avión.

Regreso Bajo Estricta Vigilancia

El regreso del jet, el 17 de febrero, fue aún más reservado. Al aterrizar, Adorni y su comitiva fueron trasladados a un hangar donde no podían ser vistos. El mismo oficial de la PSA estaba presente para asegurar que no se registraran procesos normales de migración.

Medidas Extravagantes

El uso de una camioneta con vidrios polarizados para el traslado de Adorni llamó la atención. Además, los documentos de migración fueron gestionados por personal de la PSA, lo que demuestra un tratamiento preferencial que se aleja de la normatividad que deben seguir los ciudadanos comunes.

Interacciones Comprometedoras

Tossi también compartió detalles sobre su relación con Grandio. Documentó audios y mensajes que muestran sus intentos de evitar registros fiscales relacionados con el viaje y cómo se sintió amenazada por sus acosos tras la filtración de esta información.

Investigación en Marcha

Las acusaciones apuntan a posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. Adorni se encuentra bajo la lupa judicial, y el clima de incertidumbre crece en torno a su futuro político.

El Futuro y la Defensa de Adorni

Hasta el momento, el jefe de Gabinete no ha designado abogados para su defensa y se maneja en un marco político. Las próximas semanas serán decisivas para esclarecer este escándalo que pone en entredicho la transparencia del Gobierno.