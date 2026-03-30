Luis Otero Monsegur: El empresario que conquista Noruega con 6000 toneladas de carne

Un viaje de transformación impresionante. A sus 80 años, Luis Otero Monsegur comparte su historia de reinvención y éxito en el sector agropecuario, dejando atrás su carrera en el banking para dedicarse por completo a la producción ganadera.

Luis Otero Monsegur ha hecho decisiones que no solo definieron su carrera, sino que también marcaron una nueva etapa en su vida. Desde su formación como abogado hasta convertirse en un referente en el campo ganadero de Argentina, su recorrido es un ejemplo de transformación y resiliencia.

Los Primeros Pasos de un Abogado en el Mundo Financiero

Originario de Buenos Aires y graduado del Colegio San Andrés en 1963, Otero Monsegur continuó sus estudios en la Universidad Católica Argentina, donde se convirtió en abogado en 1970. Creció en una familia de letrados, lo que lo llevó a sumergirse en el ámbito legal a través del estudio jurídico familiar.

Un Sueño de Desarrollo Abortado

Durante la dictadura militar, Luis y un grupo de jóvenes abogados apostaron a una Argentina en crecimiento, participando en varios proyectos ambiciosos. Sin embargo, la falta de apoyo del contexto nacional disipó sus esperanzas. “Fue una gran desilusión, ese proyecto de desarrollo nunca se concretó”, admite.

Un Cambio Radical: La Carrera Bancaria

La transición al sistema financiero llegó posteriormente, cuando se unió al directorio del Banco Francés del Río de la Plata, donde finalmente se convirtió en presidente. Pero, de nuevo, el entorno económico hubiera de marcar otro quiebre en su carrera.

Un Nuevo Horizonte: La Ganadería

La decisión de vender el banco fue rápida y drástica. “Nos miramos con mi padre y dijimos vendamos el banco”, recuerda. En solo tres meses, el banco encontró un nuevo propietario. Luego, se planteó la pregunta sobre su futuro.

El Campo como Refugio

En 1983, Luis había adquirido un campo ganadero en Entre Ríos. Al inicio, era solo un pasatiempo, pero pronto se transformaría en la base de su nueva vida.

Giro hacia el Agro: Sin Experiencia, Pero con Pasión

En 1996, decidió dejar atrás el sector financiero y dedicarse por completo al agro. Sin un plan maestro ni experiencia previa, se adentró en un mundo de desafíos. La primera etapa fue dura, pero, con empeño y aprendizaje continuo, se rodeó de un equipo técnico calificado y comenzó a profesionalizar su enfoque.

Expansión y Diversificación

Su visión lo llevó a establecer campos en varias regiones, desde Entre Ríos hasta el sudoeste bonaerense, formando un esquema diversificado que abarca cría, recría y agricultura.

Centrado en la Genética Bovina

Uno de sus grandes logros fue la compra de la estancia Santa Irene en Corrientes, donde desarrolló un proyecto genético que se ha convertido en el corazón de su negocio. La genética bovina fue el eje que impulsó su empresa, Ganagrin SAAG, a niveles de excelencia, permitiéndole incrementar su producción y calidad.

Reconocimientos y Premios

El arduo trabajo de Otero Monsegur no pasó desapercibido. En 2015 fue galardonado como “Mejor Cabañero” y, en 2019, su ejemplar “Princesa” se coronó como Gran Campeón en la Exposición de Palermo, marcando un gran triunfo en su trayectoria ganadera.

Un Futuro Brillante en el Agro

Hoy, Ganagrin combina la producción agrícola con la ganadera, operando en 37.000 hectáreas en varias provincias argentinas. La empresa mantiene un enfoque fuerte en el mercado exportador, procesando diariamente toneladas de carne para importantes destinos internacionales como Noruega.

Continuando la Tradición Familiar

Desde 2002, Otero Monsegur también está involucrado con San Miguel, una citrícola con proyecciones internacionales, diversificando su portafolio productivo. Su legado continúa en manos de sus hijos, quienes mantienen la visión de su padre.

Reflexiones de un Hombre de Cambio

Luis Otero Monsegur visita regularmente sus establecimientos para supervisar el progreso. Mirando hacia atrás, concluye que el camino elegido fue el correcto. “Lamento no haber empezado aquí mucho antes”, finaliza, evidenciando su pasión por el agro y sus logros en el sector.