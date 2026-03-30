Newell’s cae sorpresivamente: eliminado por los suplentes de un equipo de ascenso en la Copa Argentina.

El equipo de Acassuso se llevó los aplausos al vencer 2-0 a Newell’s en los 32avos de final de la Copa Argentina, sorprendiendo a todos en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela.

Con una alineación predominantemente de suplentes, los de la Primera Nacional se aseguraron un lugar en la siguiente fase, donde se enfrentarán al vencedor de Gimnasia y Esgrima La Plata contra Camioneros. Un paso importante para Acassuso, mientras que Newell’s sigue atrapado en una racha negativa.

Un Comienzo Prometedor

Desde el silbato inicial, Newell’s mostró mayor dominio en el campo, generando diversas aproximaciones peligrosas a través de Jerónimo Russo y David Sotelo. Sin embargo, la defensa sólida de Acassuso y las intervenciones del arquero César Atamañuk mantuvieron el marcador igualado.

El Gol que Cambió el Rumbo

La primera alegría llegó a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Martin Schlotthauer, tras una jugada iniciada por Agustín Hermoso, rompió el empate y colocó el 1-0 para Acassuso. A partir de allí, Newell’s intentó retomar la iniciativa, pero su falta de eficacia frente al arco sostuvo la ventaja del equipo rival.

Presión Sin Recompensa

A pesar de contar con el control del juego, Newell’s no logró concretar sus intentos. Al finalizar el primer tiempo, generó varias oportunidades, incluida una advertencia de peligro mediante remates de larga distancia y situaciones a balón parado que no lograron perforar la meta de Acassuso.

Segunda Mitad: El Esfuerzo Continúa

En la segunda parte, Newell’s aumentó su presión, creando diversas ocasiones a través de Luciano Herrera y Matías Cóccaro. Sin embargo, Atamañuk se mantuvo como el muro impenetrable detrás de Acassuso. Uno de los momentos más críticos para la Lepra fue cuando un disparo de Herrera impactó en el palo a los 32 minutos del segundo tiempo.

La Sentencia Final

En medio del empuje rosarino, Acassuso amplió su ventaja a los 29 minutos del complemento, cuando Nahuel Petillo conectó de cabeza, sellando el 2-0 tras una defensa de Newell’s que lució desorganizada. Aunque Newell’s continuó buscando el descuento, los intentos fueron infructuosos y se encontraron una y otra vez con la sólida defensa de Acassuso.

Una Victoria con Carga Emocional

El partido culminó con el pitido final del árbitro Pablo Echavarría, celebrando la clasificación de Acassuso, un hecho histórico al vencer a un equipo de primera división tras 92 años. Esta victoria también trajo consuelo a un club que enfrenta el duelo por la pérdida de su vicepresidente, Javier “Pipo” Marín, quien dejó un legado significativo tras 35 años al servicio del club.