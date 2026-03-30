Clase Pública de UBA ante la Casa de Manuel Adorni

El próximo martes, 31 de octubre, la comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se movilizará frente al hogar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Caballito. Este acto busca reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de crisis y ajustes salariales.

La acción, que comenzará a las 10 a.m., consistirá en una clase pública centrada en el extractivismo y la Ley de Glaciares. Los participantes analizarán la relación entre las decisiones económicas del Gobierno y la sostenibilidad de la educación pública. Esta clase se llevará a cabo a escasos metros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

El Contexto de la Protesta

La convocatoria, impulsada por la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) y apoyada por gremios docentes como la AGD-UBA, surge en un escenario de paro nacional que refleja la creciente preocupación por la pérdida salarial, que asciende a casi un 36%. La emblemática Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el 21 de agosto de 2025, aún no ha sido ejecutada, generando malestar en la comunidad académica.

Denuncias sobre Patrimonio Público

Recientemente, Adorni ha estado en el centro de la polémica debido a que se reveló que es copropietario de un departamento en Caballito, un dato que no había sido incluido en su declaración jurada. Esta situación ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia y ha intensificado las demandas de los educadores sobre el uso de los fondos públicos.

Comunicación desde el Aula

La clase pública será presidida por Juan Duarte, un destacado docente de la UBA, quien ha sido crítico de las condiciones actuales del sistema educativo. “No puede haber recursos para unos pocos mientras se desfinancia la educación”, afirmó, subrayando la necesidad de priorizar la inversión en educación frente a los privilegios personales de ciertos funcionarios.

Un Requerimiento Urgente

La actividad tiene como objetivo visibilizar el creciente deterioro laboral en el ámbito universitario, reflejado en la alarmante cifra de más de 1,000 renuncias en la Universidad Tecnológica Nacional debido a la congelación salarial.

La protesta se inscribe en un ciclo de movilizaciones organizado por el movimiento estudiantil y los sindicatos docentes, para demandar mejores condiciones laborales y una aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, en un momento en que la comunidad educativa atraviesa un panorama de conflicto creciente.