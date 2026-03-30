Irán denuncia ataques a sus instalaciones nucleares tras advertencias de Israel sobre escalada

Las tensiones entre Irán e Israel aumentan tras recientes ataques aéreos que han impactado instalaciones nucleares en el país persa, todo en un contexto de amenazas mutuas y negociaciones complejas.

En una escalada alarmante, Irán ha confirmado que sus instalaciones nucleares han sido blanco de ataques aéreos, según informes de medios estatales y declaraciones de funcionarios gubernamentales. Este episodio ocurre horas después de que Israel anunciara su intención de «escalar y expandir» su campaña militar.

Detalles de los Ataques Aéreos

La Organización de Energía Atómica de Irán informó que una planta de procesamiento de uranio en Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue atacada. A través de su canal de Telegram, la agencia aseguró que el ataque no ha provocado la liberación de material radiactivo.

Además, la agencia de noticias Fars reportó que un reactor de agua pesada, vital para el funcionamiento de reactores nucleares, también fue impactado. «El Complejo de Agua Pesada de Khondab fue atacado en dos fases por la agresión del enemigo», declaró Hassan Ghamari, funcionario de la provincia de Markazi. En las imágenes y reportes circulados no se han registrado víctimas ni fugas radiactivas.

IRNA, otra agencia estatal, también mencionó un ataque a una planta de producción de yellowcake, una forma concentrada de uranio tras la eliminación de impurezas.

Israel Intensifica su Estrategia Militar

Mientras tanto, en Israel sonaron sirenas de advertencia, y las autoridades militares reportan la interceptación diaria de misiles iraníes. El Ministro de Defensa Israel Katz advirtió que Irán «pagaría un alto precio por este crimen de guerra». Katz afirmó que, a pesar de las advertencias, los ataques seguirían y se intensificarían, dirigiéndose a nuevos objetivos que facilitan la construcción de armas contra ciudadanos israelíes.

El ejército israelí reveló que sus ataques del viernes se dirigieron a instalaciones «en el corazón de Teherán» donde se producen misiles balísticos y otras armas, así como a lanzadores y almacenes en el oeste de Irán.

Intentos de Alcanzar la Paz

Los ataques en Irán coincidieron con declaraciones del Presidente de EE.UU., Donald Trump, quien afirmó que las conversaciones para finalizar el conflicto avanzaban positivamente. Ante el colapso de los mercados y el impacto económico que se extiende más allá del Medio Oriente, Trump enfrenta presiones crecientes para poner fin al control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tráfico global de petróleo.

Washington ha presentado a Teherán una propuesta de alto el fuego de 15 puntos, que incluye la renuncia al control del estrecho. Sin embargo, simultáneamente, se han enviado miles de tropas adicionales a la región, sugeriendo preparativos para una acción militar para recuperar este estratégico paso marítimo.

En un llamado alarmante, la Guardia Revolucionaria Islámica instó a los civiles a mantenerse alejados de áreas cercanas a las fuerzas estadounidenses, intensificando sus amenazas a pesar de los avances en las negociaciones de paz. Esta advertencia se produce justo después de que Trump extendiera la fecha límite para que Teherán abriera el estrecho de Ormuz, insistiendo en que la República Islámica desea alcanzar un acuerdo para terminar el conflicto en la región.

Aunque se perciben esfuerzos por lograr la paz, Teherán parece decidido a continuar su resistencia, llevando a cabo represalias contra Israel y otros objetivos en el Golfo Pérsico.