Los Desafíos que Enfrentan Mercado Libre, Uber y Rappi

La tensión en Medio Oriente ha desencadenado un efecto directo y preocupante en los precios de los combustibles en Argentina, elevando los costos para los consumidores y presionando a los trabajadores de plataformas digitales.

La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente ha llevado a un incremento notable en los precios del combustible en Argentina, afectando gravemente la economía local y la estructura de costos de quienes trabajan con plataformas digitales.

Precios en Aumento por la Crisis Internacional

Durante marzo, el precio del barril de petróleo superó los 100 dólares como consecuencia de la inestabilidad en el estrecho de Ormuz. Este aumento se ha traducido en un incremento en el costo de los combustibles en el país, que han experimentado subas de entre 18% y 20% este mes, con el litro de nafta súper superando los 2,000 pesos en ciudades principales como Buenos Aires y Rosario.

Consecuencias para los Trabajadores de Plataformas

Marcelo Pariente, secretario general del gremio de motoqueros y repartidores, revela que la situación es crítica. “La demanda ha disminuido mientras más trabajadores se suman a las plataformas”, explica. A esto se añade el peso de los costos de combustible, que deben asumir la mayoría de los repartidores independientes, quienes apenas alcanzan un salario promedio de 1,200,000 pesos frente a los 1,600,000 estipulados por el convenio colectivo.

Las dificultades económicas de los repartidores

La gran mayoría de los repartidores, que no cuentan con contratos formales, son responsables de cubrir todos los gastos asociados a su actividad. Esto incluye el combustible, la compra de elementos de seguridad, y los costos de mantenimiento de sus vehículos, lo que complica aún más su situación financiera.

Los Retos de los Conductores de Apps de Transporte

Los conductores de plataformas como Uber, Cabify y DiDi enfrentan un panorama similar, con los costos de combustible representando entre el 30% y el 35% de sus ingresos brutos. La caída en la rentabilidad ha llevado a muchos a modificar su estrategia laboral, trabajando más horas para cubrir costos fijos, que superan los 400,000 pesos semanales.

El Futuro del Delivery

Los repartidores en aplicaciones como Pedidos Ya y Rappi están viendo los efectos negativos del aumento de la nafta, que encarece indirectamente los productos que transportan. Esta situación ha resultado en una caída del volumen de pedidos, quedando con menos viajes y mayores costos.

Factores que Impiden la Baja del Combustible

La falta de correlación entre la disminución del precio del petróleo internacional y el costo en Argentina responde a factores estructurales y tributarios. Los altos impuestos que gravan el precio final, que representan cerca del 50% del costo de los combustibles, y la política de desregulación del mercado local complican la situación. Las empresas petroleras, priorizando los precios de exportación, no tienen incentivo para reducir los precios locales.

YPF y su Influencia en el Mercado

Con un dominio del 60% del mercado, YPF establece el estándar en la política de precios del combustible en Argentina. En un contexto donde el crudo Brent disminuye, YPF ha incrementado los precios localmente debido a la actualización impositiva y los costes acumulados. En marzo de 2026, mientras el precio en Londres bajaba, las pizarras en Argentina reflejaban un aumento promedio del 15%.