Nuevo Subsecretario de Derechos Humanos: un exfuncionario de Macri toma el cargo

Cambios en la Subsecretaría de Derechos Humanos: Szuchet asume el cargo

La reciente reestructuración en el Ministerio de Justicia presenta un nuevo nombre al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos: Leonardo Szuchet, quien absorberá la dirección tras la salida de Joaquín Mogaburu.

Juan Bautista Mahiques, nuevo titular del Ministerio de Justicia, ha tomado la decisión de designar a Szuchet, quien previamente había trabajado en el área durante la gestión de Juntos por el Cambio. Esta elección se produce en el contexto de la conmemoración del 50º aniversario del último Golpe Militar, marcando un momento crucial para la política de derechos humanos en el país.

Un cambio significativo en un contexto delicado

La salida de Mogaburu, que estuvo al frente de la subsecretaría durante apenas tres meses, responde a las tensiones internas dentro del ministerio. Su llegada se produjo como parte de un intento por equilibrar el liderazgo entre figuras del actual gobierno, generando dudas sobre su permanencia en el cargo ante el nuevo enfoque que pretende dar Mahiques a esta área sensible.

El perfil del nuevo subsecretario

Szuchet no es un desconocido en la temática de derechos humanos; ha sido jefe de gabinete del ex secretario Claudio Abruj durante la presidencia de Mauricio Macri. Su conocimiento sobre las políticas que han intentado minimizar eventos trágicos de la historia argentina será clave en su nuevo rol. A medida que asuma el cargo el miércoles, se espera que pueda aplicar su experiencia en un contexto marcado por la controversia y el duelo histórico.

Posibles cambios de sede y desafíos por delante

Uno de los temas que quedan en el aire es la posible mudanza de la subsecretaría a un nuevo edificio en Cochabamba 54, previamente anunciado como la sede del primer ministerio de la Mujer de Argentina. Esta propuesta ha estado acompañada de diversas complicaciones, incluyendo problemas de seguridad en las obras actualmente en curso.

Un nuevo enfoque en derechos humanos

Bajo la administración de Javier Milei, se ha expresado el deseo de modificar la narrativa oficial sobre los derechos humanos, promoviendo una visión que busca abarcar un concepto de «Memoria Completa». Este enfoque implica no solo honrar a las víctimas del Proceso de Reorganización Nacional, sino también cuestionar discursos que, según la nueva administración, han predominado en los últimos años.

Este cambio en la subsecretaría refleja la búsqueda del gobierno por revitalizar y reorientar su política en derechos humanos, en un momento donde el país conmemora su historia más oscura y los desafíos que esta conlleva.