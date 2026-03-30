Altas Tasas: La Razón Detrás del ‘Cambio de Billetera’

El aumento en la morosidad crediticia y la creciente adopción de criptomonedas están marcando un nuevo rumbo en las finanzas de Argentina, desafiando el modelo bancario tradicional.

Un Auge Inesperado: La Morosidad en el Crédito

La morosidad del crédito en Argentina ha alcanzado cifras récord, alcanzando un alarmante 24% en billeteras electrónicas, mientras que los bancos reportan un 10%. Este incremento, el más alto en 20 años, según EcoGo, refleja una crisis creciente en la capacidad del sistema financiero para gestionar el portafolio de deudores.

El Vínculo entre Criptomonedas y Morosidad

Fernanda Juppet, CEO de Notbank by Cryptomarket, destaca que en los mercados emergentes, las stablecoins como USDT y USDC constituyen más del 60% del volumen on-chain. La situación en Argentina muestra un avance notable en comparación con otros países de la región.

No solo se trata de cobertura cambiaria, sino de un cambio en la infraestructura financiera. Un número creciente de flujos, incluidos sueldos y remesas, se redirigen hacia activos digitales, haciendo que la lógica financiera cambie de simplemente «comprar dólares» a «operar fuera del sistema».

Transformación en el Ecosistema Financiero

Con las restricciones en el crédito, los usuarios buscan alternativas que presenten menos barreras, lo que lleva a un creciente interés en las criptomonedas. Los bancos tradicionales y las fintech están siendo desafiadas por esta nueva tendencia, que permite a los usuarios mantener su dinero fuera del alcance de embargos o descuentos automáticos.

Según Sensor Tower, las descargas de aplicaciones criptográficas han aumentado un 50% en solo dos años, reflejando un cambio silencioso hacia el dinero digital en el país.

Advertencias del Sistema Bancario

Un informe del banco suizo UBS advierte que la morosidad podría alcanzar su máximo en 2026, especialmente en el sector fintech. La falta de calidad en el crédito y el aumento de la competencia están poniendo en jaque la capacidad del sector de seguir creciendo con seguridad.

Revolución en el Uso de Billeteras Digitales

El paisaje financiero argentino está atravesando una transformación significativa, donde la penetración de cuentas digitales ha alcanzado un 73% de la población adulta. La preferencia por las cuentas de pago está en aumento, especialmente entre los más jóvenes, mientras que los mayores de 50 años todavía prefieren los bancos tradicionales.

El financiamiento proporcionado por proveedores no financieros ha alcanzado los $11 billones, con las fintech representando un crecimiento significativo al ofrecer alternativas de crédito más flexibles y accesibles. Sin embargo, este crecimiento trae consigo la presión de una morosidad creciente, que afecta los resultados y requiere mayores provisiones.

El Papel de las Stablecoins en la Nueva Era Financiera

El uso de stablecoins está tomando fuerza a medida que el sistema financiero local busca adaptarse a estas nuevas condiciones. Con transacciones de activos digitales en Argentina alcanzando los $94.000 millones, el papel de las criptomonedas en la economía se vuelve cada vez más relevante.

La creciente adopción de stablecoins sugiere que hay carencias en el servicio que proporciona la banca tradicional, particularmente en contextos de inestabilidad. A comparación, el caso de Turquía ilustra cómo la debilidad del crédito puede impulsar el uso de criptomonedas en tiempos difíciles.

El Futuro del Sistema Financiero en Argentina

El informe de UBS resalta que el sistema financiero argentino ya no se centra exclusivamente en los bancos, sino que se caracteriza por una infraestructura híbrida. La digitalización y la calidad del crédito serán factores determinantes en esta nueva etapa de competencia.

El aumento en la morosidad y el auge de las stablecoins representan no solo una crisis, sino la evolución hacia un sistema financiero más dinámico y adaptado a las necesidades de los usuarios. En este contexto, el mercado ya está respondiendo a estos cambios antes que la regulación pueda hacerlo.