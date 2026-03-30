Trump: Acuerdo podría lograrse ‘pronto’ mientras Irán advierte sobre invasión terrestre de EE. UU.

Las tensiones en Medio Oriente llegan a un nuevo nivel. A medida que los enfrentamientos continúan, la comunidad internacional observa de cerca posibles soluciones y escaladas militares.

La violencia se intensificó en Medio Oriente, con ataques recientes de Irán hacia Kuwait y Arabia Saudita, mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, mantiene su postura optimista sobre una resolución inminente del conflicto.

Retaliaciones y declaraciones de liderazgo

Trump sugirió que el cambio de régimen en Irán ya se ha concretado, destacando la nueva conducta de sus líderes. «Ya hemos visto un cambio de régimen», afirmó durante un vuelo en el Air Force One. «Estamos tratando con un grupo diferente de personas», agregó, aludiendo a un enfoque más razonable por parte de las nuevas autoridades.

El presidente también mencionó una propuesta de cese al fuego de 15 puntos, a la que, según él, Irán estuvo dispuesto a responder favorablemente. «¿Por qué no lo harían?», preguntó Trump, insinuando una apertura a negociaciones.

Pakistán como mediador

En el marco de esta crisis, Pakistán busca desempeñar un papel clave en las conversaciones de paz, aprovechando sus relaciones con Teherán y las naciones del Golfo. El ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, expresó que ambos países han depositado su confianza en Pakistán para facilitar la negociación.

Una advertencia desde Irán

Sin embargo, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a EE. UU. de utilizar la diplomacia como una fachada para encubrir preparativos de ataque. «Mientras ellos envían mensajes de dialogo, nosotros estamos listos para responder», advirtió, reforzando la postura beligerante de Teherán.

Movimientos militares en la región

Por otro lado, EE. UU. ha reforzado su presencia militar en la zona. El USS Tripoli, un buque de asalto anfibio con aproximadamente 3,500 marines y marineros a bordo, ha llegado al Medio Oriente, mientras que se reporta que planes de operaciones en tierra están en desarrollo.

Cortes de energía en Irán

La situación interna de Irán se complicó aún más después de los ataques contra sus instalaciones eléctricas, resultando en cortes de energía en Teherán y áreas cercanas. El ministerio de energía anunció que se están realizando esfuerzos para restablecer el suministro eléctrico tras estos incidentes.

Expansión de la invasión israelí en el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que se ha dado la orden de ampliar la zona de seguridad en el norte del país, ante el miedo de agresiones por parte de Hezbollah. «Estamos enfrentando a enemigos que luchan por su propia supervivencia», enfatizó, reafirmando su compromiso de seguir combatiendo.

El costo humano del conflicto

Desde el inicio de la reciente guerra con Hezbollah en marzo, el ministerio de salud del Líbano reporta un aumento considerable en el número de muertos, alcanzando los 1,238, incluidos muchos civiles y niños. Además, la misión de paz de la ONU confirmó la muerte de uno de sus miembros en el Líbano tras un ataque.

Por su parte, la organización Human Rights Activists News Agency informó que al menos 3,461 personas han muerto en Irán desde el comienzo de este conflicto, demostrando el alto costo humano de la escalada bélica. Mientras tanto, el lado israelí también sufre pérdidas, con 19 civiles reportados caídos desde el inicio de las hostilidades.