Las cinco fuerzas federales de seguridad se movilizan por mejores salarios

En un hito sin precedentes, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal han acordado realizar una protesta conjunta. La cita será el jueves 2 de abril, coincidiendo con el 44º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, y se llevará a cabo en el edificio Centinela, sede de Gendarmería Nacional, en el barrio de Retiro.

El eje del reclamo está centrado en la problemática salarial; los uniformados alertan sobre que sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza. La falta de actualizaciones salariales desde fines de 2025 ha acentuado una merma en el poder adquisitivo, lo que obliga a muchos agentes a realizar trabajos extra para poder sostener a sus familias.

Además, los agentes expresan su preocupación por la crítica situación de su obra social, IOSFA, que ha colapsado y dejado a miles de afiliados sin cobertura efectiva.

Las Voces de los Empleados Públicos

El cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal, ha sido uno de los más vocales en los últimos meses. Hace dos meses, se encadenó a las rejas de la Casa Rosada para denunciar irregularidades en la fuerza, alegando corrupción mediante la falsificación de planillas y cobros fraudulentos. Montiel subrayó que estas problemáticas están interrelacionadas, afectando seriamente las condiciones laborales de los efectivos.

Descontento en las Filas de Seguridad

La reciente convocatoria a esta protesta señala un punto de inflexión en la relación entre las fuerzas de seguridad y el Gobierno. Los trabajadores sienten que hay una desconexión entre las promesas oficiales de «cuidar a quienes nos cuidan» y la realidad de sus salarios y condiciones laborales, que continúan deteriorándose.

Este movimiento colectivo refleja un descontento creciente y la esperanza de que su esfuerzo por visibilizar la situación genere acciones concretas desde las autoridades. A pesar de los intentos de contactar al Ministerio de Seguridad Nacional, aún no ha habido respuesta oficial a sus reclamos.