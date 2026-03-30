Encuesta 2028: Kamala Harris lidera la carrera presidencial en EE.UU.

Las más recientes encuestas demuestran que Kamala Harris lidera la carrera interna del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2028, aunque la competencia sigue abierta entre varios candidatos.

La consultora de opinión RealClear Polling recolectó datos de nueve encuestas realizadas entre enero y marzo, revelando que Harris cuenta con un considerable respaldo dentro de su partido.

Ventaja sobre Gavin Newsom

Los resultados indican que la exvicepresidenta tiene una ventaja de siete puntos sobre su competidor más cercano, Gavin Newsom. Esta diferencia sugiere que, aunque Harris está en la delantera, la lucha por la nominación presidencial todavía no está definida.

Las encuestas posicionan a Harris por encima de Newsom

Fotomontaje generado con IA



Resumen de Encuestas y Métodos

El liderazgo de Harris está respaldado por varias encuestas llevadas a cabo por reconocidas consultoras y medios de comunicación, tales como YouGov, Rasmussen Reports, Emerson College Polling, entre otros. Estas encuestas incluyeron a votantes registrados y potenciales, con muestras que varían en tamaño y metodología, algunas con más de 2,900 encuestados.

A pesar de que algunas firmas han mostrado a Newsom en momentos de ventaja, el promedio de estos sondeos, consolidado durante el primer trimestre de 2026, mantiene a Harris como la principal contendiente.

Gavin Newsom, principal competidor de Harris en el Partido Demócrata

Karen Warren – FR172172AP



El Escenario Político Actual

Con su nivel de apoyo, Newsom se perfila como el candidato más fuerte en la contienda interna, aunque todavía no alcanza el promedio que ha establecido Kamala Harris. La tendencia actual indica un entorno competitivo y dinámico hacia las elecciones del 2028.