Karina Reactiva la Mesa Política Tras Escándalo de Adorni

A medida que los escándalos que involucran a Manuel Adorni copan la atención pública, el Gobierno de Javier Milei prepara una serie de iniciativas para reformar el panorama político y social en Argentina.

Con la gestión en el punto de mira, el Ejecutivo, liderado por Karina Milei, se reunirá este lunes a las 15 horas en Casa Rosada para discutir varios proyectos clave, entre ellos la modificación del Código Penal y una nueva propuesta de financiamiento universitario.

Detalles de la Reunión en Casa Rosada

El encuentro contará con la participación de destacados funcionarios, como el jefe de gabinete, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo. Este amplio respaldo busca darle un impulso a las reformas necesarias para continuar con lo que el Gobierno considera el “reformismo más grande de la Historia”.

Reacciones dentro del Ejecutivo ante el Caso Adorni

A pesar de la buena recepción del fallo de la Justicia de EE. UU. sobre YPF, los escándalos que rodean a Adorni han generado inquietud. Un funcionario admitió que la imputación del ministro había afectado la percepción pública de los logros del Gobierno, señalando: “Cuando salió su imputación, comenzó a declinar el triunfo por YPF”.

Las Consecuencias del Fallo de YPF

Ayer, Javier Lanari, secretario de Comunicación, afirmó que la resolución judicial sobre YPF posiciona a Argentina de forma favorable en el ámbito geopolítico. “Es un fallo contra un Estado soberano más importante de la historia de la humanidad”, destacó, mientras enfatizaba el cambio en la diplomacia del país, distante de las alianzas con naciones como Venezuela e Irán.

Proyectos Clave en la Agenda

Entre las iniciativas que se discutirán, la reforma del Código Penal es particularmente relevante. La reciente divulgación de que el ministerio de Justicia, ahora dirigido por Juan Bautista Mahiques, podría no agravar las penas para delitos de corrupción ha generado inquietud dentro del oficialismo, que considera esencial mantener una postura firme contra la corrupción.

Promesas de Sanciones Más Severas

En la presentación del proyecto el 1 de diciembre de 2025, se mencionó la inclusión de sanciones más duras para los funcionarios condenados por corrupción, incluyendo la pérdida de privilegios jubilatorios.

Financiamiento Universitario en Debate

Otro tema que polariza el debate es el nuevo proyecto de financiamiento universitario, que ha quedado atrapado en las tensiones internas del oficialismo. A medida que el subsecretario Alejandro Alvarez busca un consenso, las disparidades entre el grupo de Karinismo y el entorno de Santiago Caputo siguen complicando la situación.

Reformas Políticas a la Vista

El Gobierno también tiene en mente una reforma política anticipada a los comicios del próximo año, que tendría como objetivo modificar las reglas electorales. Esto se plantea como un esfuerzo para evidenciar un oficialismo activo y comprometido con la agenda de reformas que busca acelerar en el Parlamento.