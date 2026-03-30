El endeudamiento familiar afecta la percepción de Milei

La economía argentina enfrenta un escenario alarmante. Un reciente estudio revela que casi 9 de cada 10 hogares están endeudados, una situación que muchos asocian a la gestión del actual gobierno.

Según el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), en marzo, el 91,7% de las familias argentinas enfrenta deudas. Alarmantemente, más de la mitad de estos compromisos (54%) fueron adquiridos en el primer trimestre de 2025, vinculando directamente esta tendencia con la actual administración de Javier Milei. Más del 60% del total de deudas fue asumido desde el inicio de su mandato.

Un Aumento Notorio en la Percepción de Endeudamiento

De acuerdo con una encuesta de la consultora QMonitor, en febrero el 61% de los encuestados indicó que su nivel de deuda había aumentado significativamente en el último año, marcando un récord en las últimas mediciones. Solo un 22% mencionó haber logrado reducir sus compromisos financieros.

Dos de Cada Tres Hogares en Deuda

Un estudio de Tendencias reveló que el 66,5% de los hogares están endeudados, con un 15,2% en situation crítica. A pesar de que un 28,1% de las familias no tiene deudas, promedios de encuestas indican que el endeudamiento afecta a alrededor del 80% de las familias argentinas.

El Impacto de la Crítica Situación Económica

En los últimos seis meses, la consultora Zentrix reportó que el 56,4% de la población ha contraído algún tipo de crédito, y casi el 90% de ellos enfrenta dificultades para cumplir con los pagos. Esta tendencia evidencia un sobreendeudamiento progresivo y un aumento en la morosidad financiera a partir de 2025.

Cambio en la Responsabilidad Económica

A medida que la crisis económica se profundiza, se observa un cambio en la percepción pública sobre la responsabilidad de la situación actual. Un 47% de los encuestados ahora culpa al actual Presidente, Javier Milei, mientras que un 42% sigue atribuyendo la crisis a la gestión de Alberto Fernández. Aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, se refleja un giro notable en la opinión pública desde enero de 2024.

Las Consecuencias de un Endeudamiento Masivo

Las estadísticas recientes subrayan un endeudamiento masivo que agrava la situación financiera de muchas familias. Con un alto porcentaje de deudas adquiridas en este contexto presente, la percepción del deterioro económico es palpable. La mayoría de los argentinos considera que su endeudamiento ha alcanzado niveles insostenibles, y quienes han tomado deudas recientemente reportan serios problemas para su pago.