Tensión al Rojo Vivo: El Conflicto en Medio Oriente Cumple 31 Días
La guerra en Medio Oriente alcanza su trigésimo primer día, intensificando la preocupación global. Las tensiones en el estrecho de Ormuz continúan en aumento, mientras Israel intensifica sus operaciones en El Líbano. Donald Trump ha declarado que ya se ha producido un “cambio de régimen” en Irán, sugiriendo que el tránsito de 20 buques petroleros será autorizado.
Actualidad del Conflicto: Principales Noticias del Día
Funcionarios del gobierno estadounidense han indicado que el Pentágono está preparándose para semanas de operaciones terrestres en Irán, lo que ha elevado la inquietud internacional.
Desde Teherán se alega que, a pesar de declaraciones diplomáticas, Estados Unidos está planeando una ofensiva sorpresiva y “en secreto”. Mientras tanto, Israel busca expandir su territorio en el Líbano a través de la creación de una “zona de amortiguación” para contrarrestar la influencia de Hezbollah.
A pesar de las afirmaciones de Trump sobre la destrucción del poder militar de Irán, este país continúa realizando ataques en diversas naciones de la región. Mientras la situación política en Estados Unidos se redefine, emergen nuevos candidatos para suceder a Trump.
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha agradecido a Irak por su respaldo en el conflicto contra Estados Unidos e Israel. Trump también se ha pronunciado sobre la posible autorización para el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz en los días venideros.
Desenlaces Recientes en el Terreno
Israel no permitió que se celebrara el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, un hecho que fue considerado por la Unión Europea como una “violación de la libertad religiosa”. Sin embargo, después de la situación, el primer ministro Netanyahu permitió el acceso.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Líbano reportó más de 1200 muertes desde el inicio de la guerra. También se ha confirmado la muerte de un casquillo azul en el sur del Líbano. Por último, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron para examinar los avances del conflicto, mientras la Unión Europea ratificó su apoyo a las naciones del Golfo afectadas por Irán.
Motivaciones Detrás de los Ataques
Ocho meses tras el breve conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo el 28 de febrero una ofensiva masiva contra blancos en Irán, haciendo hincapié en puntos clave en Teherán, incluyendo los relacionados con el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
Trump justificó la operación, argumentando que se están realizando fundamentales actividades de combate en Irán y exhortando a la población a levantarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, será su oportunidad para controlar su gobierno”, declaró en un mensaje viral.
Este conflicto marca la mayor movilización militar estadounidense desde la invasión a Irak en 2003. Irán se presenta como un actor central en la geopolítica por su posición estratégica en el estrecho de Ormuz, sus alianzas con milicias chiitas y su influencia en Medio Oriente, reafirmando su papel frente a importantes potencias como China y Rusia.
Con la reciente muerte del ayatollah Khamenei, el país se enfrenta a una etapa de incertidumbre política. Mojtaba Khamenei, proclamado nuevo líder supremo, utiliza plataformas sociales para comunicarse en medio de versiones sobre su estado de salud, mientras el ecosistema político se mueve en un delicado equilibrio entre teocracia y republicanismo.