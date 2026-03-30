Día 31 del conflicto EE. UU., Israel e Irán: Claves del enfrentamiento

Tensión al Rojo Vivo: El Conflicto en Medio Oriente Cumple 31 Días

La guerra en Medio Oriente alcanza su trigésimo primer día, intensificando la preocupación global. Las tensiones en el estrecho de Ormuz continúan en aumento, mientras Israel intensifica sus operaciones en El Líbano. Donald Trump ha declarado que ya se ha producido un “cambio de régimen” en Irán, sugiriendo que el tránsito de 20 buques petroleros será autorizado.

Actualidad del Conflicto: Principales Noticias del Día Funcionarios del gobierno estadounidense han indicado que el Pentágono está preparándose para semanas de operaciones terrestres en Irán, lo que ha elevado la inquietud internacional. Desde Teherán se alega que, a pesar de declaraciones diplomáticas, Estados Unidos está planeando una ofensiva sorpresiva y “en secreto”. Mientras tanto, Israel busca expandir su territorio en el Líbano a través de la creación de una “zona de amortiguación” para contrarrestar la influencia de Hezbollah. A pesar de las afirmaciones de Trump sobre la destrucción del poder militar de Irán, este país continúa realizando ataques en diversas naciones de la región. Mientras la situación política en Estados Unidos se redefine, emergen nuevos candidatos para suceder a Trump. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha agradecido a Irak por su respaldo en el conflicto contra Estados Unidos e Israel. Trump también se ha pronunciado sobre la posible autorización para el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz en los días venideros.

Desenlaces Recientes en el Terreno Israel no permitió que se celebrara el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, un hecho que fue considerado por la Unión Europea como una “violación de la libertad religiosa”. Sin embargo, después de la situación, el primer ministro Netanyahu permitió el acceso. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Líbano reportó más de 1200 muertes desde el inicio de la guerra. También se ha confirmado la muerte de un casquillo azul en el sur del Líbano. Por último, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron para examinar los avances del conflicto, mientras la Unión Europea ratificó su apoyo a las naciones del Golfo afectadas por Irán.