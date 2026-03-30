Los españoles pagan 1.000 euros de más a Hacienda por ignorar este beneficio laboral

El 8 de abril inicia el período para presentar la declaración de la renta 2025. Muchos contribuyentes, sin embargo, confirman su borrador sin prestar atención, lo que podría costarles un buen dinero. Te contamos cómo evitarlo y optimizar tu situación fiscal.

El Impacto de No Conocer Tus Opciones Fiscales

Un empleado promedio puede ahorrar entre 700 y 1.000 euros al año en IRPF al no aprovechar estrategias de optimización fiscal. Ignorar estos beneficios puede significar un pago innecesario de impuestos.

El Secreto Legal para Reducir Tu Carga Fiscal

La clave está en la retribución flexible. Este sistema permite a los empleados recibir una parte de su salario en servicios o productos cotidianos, como comida y transporte, que están exentos de IRPF hasta ciertos límites. Por lo tanto, Hacienda calcula tus impuestos sobre una base más baja, permitiéndote retener más dinero en tu bolsillo.

Ejemplos Claros de Ahorro Anual

Analicemos un caso práctico: un trabajador que gana 35.000 euros anuales y destina 3.000 euros a retribución flexible. Sin este sistema, esos 3.000 euros tributarían como un ingreso normal. Sin embargo, al incluir estos gastos exentos, el ahorro puede ascender a entre 700 y 900 euros, equivalentes a una o dos mensualidades de tus gastos habituales.

Gastos que Puedes Incluir

La retribución flexible se aplica a gastos que ya estás realizando. Algunos de los más comunes son:

Comida: hasta 11 euros diarios exentos de IRPF.

Transporte público: hasta 1.500 euros anuales.

Guardería: exención del 100% del importe.

Formación: posible exención total.

Seguro médico: hasta 500 euros anuales por persona.

La normativa permite destinar hasta el 30% de tu salario bruto a estos beneficios. Claro está, es fundamental que realmente utilices estos servicios para notar el ahorro.

Cómo Acceder a Este Beneficio

Para beneficiarte de la retribución flexible, tu empresa debe ofrecer un plan de este tipo. Si ya existe, solo debes solicitarlo y elegir cómo destinar tu salario. En caso de no contar con ello, hay plataformas, como Pluxee, que facilitan la implementación de estos sistemas, haciéndolos accesibles incluso para pequeñas y medianas empresas.