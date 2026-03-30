Trump: «No hay problema» con el envío de petróleo ruso a Cuba

En un giro inesperado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene inconvenientes con la llegada de un petrolero ruso a Cuba, país que enfrenta una severa crisis energética y económica. Esta decisión podría cambiar el rumbo de la situación en la isla caribeña.

Durante un vuelo de regreso a Washington, Trump comentó sobre el buque petrolero Anatoly Kolodkin, que se encuentra a la espera de atracar en la costa cubana. «No tengo problemas con que alguien envíe un cargamento de petróleo, necesitan sobrevivir», expresó ante los medios.

Detalles del Envío y su Impacto en Cuba

El Anatoly Kolodkin, que transporta 730,000 barriles de crudo, se encuentra actualmente frente a la costa noreste de Cuba y se espera que llegue al puerto de Matanzas por el martes, según MarineTraffic. Este será el primer envío de petróleo a la isla desde enero y podría aliviar temporalmente la intensa crisis económica que afecta a sus 9.6 millones de habitantes.

A pesar de ser sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido debido a la invasión rusa a Ucrania, el envío de crudo parece ser una solución a corto plazo para un país que sufre constantes apagones y escasez de recursos básicos.

Política de Sanciones y Repercusiones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. había prohibido expresamente la recepción de petróleo ruso por parte de Cuba, pero las declaraciones recientes de Trump sugieren una posible flexibilización de esa política. Expertos estiman que este cargamento podría generar alrededor de 180,000 barriles de diésel, suficiente para cubrir la demanda diaria de la isla por hasta diez días.

Amenazas de Trump a la Dirigencia Cubana

A pesar de la posible llegada de petróleo, Trump no perdió la oportunidad de criticar al gobierno cubano, prediciendo su pronto colapso. En sus palabras, «Cuba está acabada, tienen un régimen malo y corrupto». Aun así, afirmó que es crucial que el pueblo cubano obtenga la ayuda necesaria, ya sea de Rusia o de cualquier otra nación.

Contexto de la Crisis Cubana

Cuba ha sufrido la pérdida de su principal aliado y proveedor de petróleo, Venezuela, después de la intervención estadounidense. En medio de este escenario, el presidente Miguel Díaz-Canel ha implementado estrictas medidas de racionamiento de combustible, advirtiendo que cualquier agresión externa encontrará resistencia inquebrantable.

Las restricciones impuestas por EE. UU. han sido condenadas por La Habana como un bloqueo ilegal que ha costado a la economía cubana cientos de miles de millones de dólares desde 1962.

Apoyo Internacional a Cuba

Diversos países y organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la inminente crisis humanitaria en Cuba. Naciones como México, China, Brasil e Italia han ofrecido ayuda, mientras que grupos estadounidenses también trabajan para mitigar la situación.

A la vez, el gobierno interino de Venezuela, bajo la dirección de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no ha hecho comentarios hasta ahora sobre la crisis energética de su aliado cubano, pero la administración de Trump asegura estar colaborando en la transición política en Venezuela.