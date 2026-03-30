Quirno reafirma la posición de Argentina: ‘No seremos neutrales ante el terrorismo internacional’

En una reciente entrevista, el canciller Pablo Quirno defendió la postura de Argentina respecto a su alineamiento con Estados Unidos e Israel en medio del conflicto en Medio Oriente, afirmando que no representa una amenaza para el país sudamericano.

En una conversación emitida por LN+, Quirno rechazó las preocupaciones sobre el aumento de riesgos por el alineamiento de Argentina. Aseguró que las acusaciones de potenciales atentados son fabricaciones y enfatizó que el país sufrió dos ataques terroristas sin haber adoptado una posición de alianza con estos estados. “El peligro de un atentado es solo una construcción maquiavélica”, declaró.

Apoyo firme a Estados Unidos e Israel

Quirno declaró el apoyo de Argentina hacia las acciones de Israel y Estados Unidos, argumentando que Irán es un régimen terrorista que ha perjudicado a ciudadanos argentinos. “No seremos neutrales frente al terrorismo internacional”, destacó, enfatizando el compromiso del actual gobierno con esta postura.

Controversia sobre el fallo de YPF

En otro tema, el canciller criticó al exgobernador Axel Kicillof, afirmando que no hay motivos para agradecerle tras el fallo favorable en el caso YPF. Dijo que Kicillof es responsable de una expropiación “ilegal” y que el actual gobierno se enfrenta a una situación distinta, con muchos fallos en contra en el pasado.

Además, Quirno reforzó que el Gobierno ha hecho un trabajo comprometido y efectivo en este caso, aludiendo a las anteriores administraciones que, a su juicio, no lograron proteger adecuadamente los intereses del país. “Nadie invierte en un lugar donde te quitan una empresa de un día para otro”, subrayó.

Reflexiones sobre la defensa argentina

En relación a la idea de enviar tropas argentinas a Medio Oriente, Quirno admitió que el sistema de defensa de Argentina se ha visto debilitado, pero reafirmó la voluntad del país de apoyar en la lucha contra el terrorismo. “La enorme voluntad de apoyar está presente”, afirmó.