Conflicto EE. UU.-Israel vs. Irán: Tensión en Medio Oriente, hoy en vivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una reciente conferencia a bordo del Air Force One que la situación en Irán ha cambiado drásticamente y que están en camino a un acuerdo para finalizar las hostilidades que han durado más de un mes.

Durante su diálogo con los periodistas, Trump subrayó que la guerra entre su país, Israel e Irán ha tenido consecuencias significativas, incluyendo un cambio en el liderazgo de la república islámica. “Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes, un grupo completamente diferente”, aseguró el mandatario.

Expectativas de un Acuerdo en el Conflicto

Trump expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán. “Creo que vamos a conseguir un acuerdo, estoy bastante seguro”, indicó, añadiendo que el número de líderes iraníes que han perecido en el reciente conflicto refuerza su declaración sobre el cambio de régimen.

Irán y el Tránsito de Petróleo

El presidente también mencionó que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz, un canal crucial por donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo. Este anuncio llega tras la decisión del régimen de cerrar el estrecho desde el inicio de las hostilidades.

Impacto en los Mercados Globales

Trump hizo estas afirmaciones en un esfuerzo por tranquilizar a los mercados, que muestran preocupación debido a la inestabilidad que ha afectado los precios del petróleo, que superan los 100 dólares por barril. La incertidumbre en la región ha tenido repercusiones directas en la economía global.

Con información de AFP y AP.