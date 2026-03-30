Policía mata a Dezi Freeman tras una intensa persecución de siete meses

Tras una intensa búsqueda de siete meses, el hombre acusado del asesinato de dos oficiales en Porepunkah ha sido abatido por la policía en un tiroteo en el noreste de Victoria. Los detalles de este incidente siguen generando preguntas.

En un desenlace impactante, Dezi Freeman, señalado como el encargado de disparar y matar a dos oficiales de policía en Porepunkah, ha fallecido tras un enfrentamiento con la policía que se extendió durante varias horas. La situación culminó en la mañana del lunes en Thologolong, donde, tras un intento fallido de rendirse pacíficamente, Freeman fue abatido. La información fue confirmada por el comisionado de policía de Victoria, Mike Bush.

Detalles del Enfrentamiento en Thologolong

El comisionado Bush explicó que el incidente ocurrió poco después de las 8:30 a.m., en un lugar donde la policía tentó negociar la rendición de Freeman. A partir de las 5:30 a.m., las fuerzas de seguridad habían estado en el lugar, realizando vigilancia en un ambiente tenso. Cuando Freeman finalmente emergió del refugio que ocupaba, lo hizo con una manta similar a una capa y un arma en las manos, lo que llevó a los oficiales a disparar en respuesta.

Un Siniestro Capítulo Cerrado

Aunque Bush no pudo confirmar de inmediato la identidad del fallecido, los indicios apuntan a que se trataba de Freeman. Este evento pone fin a una larga investigación conocida como Operación Summit, y, al parecer, brinda algo de cierre a las familias de los oficiales caídos.

Aparte de los oficiales muertos, otro resultó herido en el ataque inicial, que tuvo lugar el 26 de agosto del año pasado, cuando un grupo de diez policías atendió la propiedad para hacer cumplir una orden de búsqueda.

Investigaciones Posteriores

Tras el abatimiento, las autoridades están manejando la posibilidad de que Freeman hubiera recibido ayuda durante su tiempo como fugitivo. Bush indicó que la investigación incluirá la búsqueda de cómplices que pudieran haber ayudado a Freeman a escapar de Porepunkah y a ocultarse posteriormente.

El comisionado enfatizó la importancia de rastrear el camino que llevó a Freeman hasta el lugar del enfrentamiento y señaló que se están realizando pesquisas sobre la conexión entre Freeman y los propietarios del terreno.

Un Desenlace agridulce para la Comunidad

Este trágico suceso ha dejado una huella profunda en la comunidad, y aunque la policía se siente satisfecha de haber cerrado este capítulo, el dolor por la pérdida de los oficiales permanece. La primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, describió a Freeman como un individuo malvado y afirmó que, aunque el peligro ha sido neutralizado, la sombra de esta tragedia seguirá presente para sus familias y seres queridos.

Pese a que Wayne Gatt, secretario de la Asociación de Policía de Victoria, considera este desenlace como un avance, reconoció que el trauma y las pérdidas sufridas por la comunidad son irreparables. Por su parte, los políticos de la oposición han expresado sus condolencias y reconocimiento a las acciones de la policía, resaltando el esfuerzo sobrenatural que se llevó a cabo para lograr este desenlace.