Semana Santa: Aemet prevé viento fuerte, nieve y temperaturas alcanzando los 30 grados

La previsión del clima para esta Semana Santa anticipa un panorama increíblemente favorable con temperaturas agradables y cielos despejados en gran parte del país.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un clima mayormente soleado, con precipitaciones limitadas a la parte norte de la península. Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, confirmó que las lluvias estarán restringidas principalmente al norte, mientras que el sur experimentará un ascenso notable en las temperaturas. Lugares como Andalucía podrían superar los 30 grados, creando un ambiente ideal para disfrutar de las festividades.

Un Comienzo Ventoso y Fresco

Este lunes, el viento del norte sigue presente en Cataluña, donde los vientos han alcanzado velocidades de 160 km/h, provocando la activación del nivel rojo de alerta. A pesar de que la intensidad disminuirá, se advierte sobre posibles caídas de ramas y objetos, lo que exige precaución. La Aemet también ha emitido alertas en niveles amarillo y naranja en el este de España, donde se esperan fuertes vientos y mar agitado.

Mapa de alertas meteorológicas para el 30 de marzo de 2026. (Aemet)

Un Aumento Progresivo de Temperaturas

Durante el resto de la semana, se esperan nevadas en altitudes medias en el norte, mientras que el sur disfrutará de temperaturas cálidas. Este martes, el viento intenso y mal estado del mar persistirán en el noreste y en el archipiélago balear, donde se anticipan olas de hasta seis metros en algunas áreas.

El mercurio ascenderá a niveles superiores a 25 grados en varias regiones, incluyendo el valle del Guadalquivir y zonas costeras de Canarias, donde la calima podría afectar la visibilidad durante la semana. Por su parte, el interior del norte de España mantendrá temperaturas más frescas, con máximas que no superan los 16 grados.

Semana Santa con Prácticamente Buen Tiempo

A medida que avanza la Semana Santa, el Jueves Santo promete ser un día mayormente soleado, con lluvias limitadas al norte. Los pronósticos indican que el Viernes Santo se mantendrá estable, y el clima primaveral será protagonista en toda España.