Trump afloja bloqueo petrolero a Cuba tras llegada de buque ruso

El presidente Donald Trump ha mostrado un cambio inesperado en su enfoque hacia Cuba, permitiendo la llegada de petróleo ruso a la isla justo cuando atraviesa una grave crisis energética.

En declaraciones realizadas a los medios desde Air Force One, Trump comentó: “Si un país desea enviar petróleo a Cuba, no tengo problema con que sea Rusia o de cualquier otro lugar.” Este guiño llega en un momento en que la isla enfrenta serios desafíos por la falta de suministros energéticos.

Un Giro en la Política Energética

La administración Trump había mantenido hasta ahora un estricto bloqueo, impidiendo envíos de petróleo hacia la isla en un esfuerzo por ejercer presión sobre el gobierno cubano. Esta nueva postura provocó sorpresa, ya que marca una apertura hacia el ingreso de recursos críticos provenientes de Rusia, que se esperaba severamente bloqueados.

El Barco Ruso y la Crisis Energética Cubana

Según informes, el carguero ruso Anatoly Kolodkin ha llegado con 100,000 toneladas de petróleo crudo a la costa cubana, lo cual significa un alivio crucial para el país. Durante los últimos tres meses, Cuba no recibía importaciones de petróleo, lo que ha llevado a racionamientos severos en el suministro de gasolina y una crisis energética profunda.

Reacciones a la Llegada del Petróleo

Aunque el informe de la llegada del barco fue revelado por el New York Times, permanece en el aire la razón detrás del cambio de actitud del gobierno estadounidense. Las tensiones en el mar podrían haber aumentado si Washington hubiese intentado interceptar el envío, dada la presencia de buques rusos.

Impacto Económico y Social

La incautación de Venezuela como principal proveedor de petróleo de Cuba complicó aún más la situación, ya que el país caribeño dependía de este suministro. Los recientes bloqueos han obligado a las autoridades cubanas a adoptar medidas de emergencia para conservar el combustible, aumentando los precios y limitando el transporte público, lo que lesióna aún más su economía ya vulnerable.

El Futuro del Petróleo en Cuba

El envío ruso es capaz de producir 250,000 barriles de diésel, suficiente para cubrir la demanda nacional durante 12 días y posiblemente aliviar la actual crisis. La escalada de la situación energética cubana se convierte en un tema de alta preocupación tanto a nivel regional como internacional.