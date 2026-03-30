Un sindicato crea su partido y se posiciona en la política cordobesa

La creación del partido político “Creemos” en Córdoba, impulsado por el sindicato SinPeCor, marca un hito inédito en el panorama político argentino. Esta iniciativa busca trascender la representación sectorial y ofrecer un espacio verdadero de inclusión y participación para los ciudadanos.

En Córdoba, un movimiento político emergente está tomando fuerza. Se trata de “Creemos”, un partido que nace del sindicato que agrupa a los empleados de estaciones de servicio, SinPeCor. A diferencia de las tradicionales integraciones de líderes gremiales a partidos establecidos, esta propuesta busca constituir una identidad propia y potenciar su influencia en el sistema político local.

Reconocimiento Oficial y Liderazgo

El 18 de marzo, el Juzgado Federal en Córdoba otorgó a “Creemos” el estatus de “partido de distrito”, habilitándolo para participar en elecciones provinciales y locales. Verónica Torres, dirigente gremial, ha sido elegida presidenta del Consejo Provincial, el órgano de liderazgo del partido. Torres manifestó la apertura del proyecto, invitando a los ciudadanos a participar y colaborar en la construcción de soluciones para los desafíos reales que enfrenta la provincia.

Un Contexto de Crisis y Oportunidad

El surgimiento de “Creemos” surge en un momento clave, marcado por la crisis de representación política. La reciente victoria del sindicato en un litigio con el gremio nacional por la representación del sector evidenció la necesidad de un espacio que no solo defienda intereses sectoriales, sino que también influya en la definición de políticas públicas. Torres argumenta que la experiencia de casi 80 años del sindicato proporciona las herramientas necesarias para abordar esta nueva etapa política con transparencia y responsabilidad.

Desafíos Normativos y Estructurales

A pesar de su origen sindical, “Creemos” enfrenta desafíos significativos. La legislación establece límites claros entre las actividades gremiales y políticas, lo que obligará a estructurar el partido de manera independiente del sindicato, creando su propio marco organizativo.

Una Nueva Narrativa Política

El partido se fundamenta en un diagnóstico de la crisis argentina actual, enfatizando que la desconfianza en la política es un problema sistémico. «La política no debe ser un espectáculo; debe ser un espacio de diálogo y soluciones», afirmó Torres. En este sentido, “Creemos” planea establecer un espacio de deliberación inclusivo que reúna a actores políticos, sociales y académicos para abordar temas cruciales para la sociedad.

Transparencia Fiscal y Educación

Entre sus propuestas destacadas se encuentra la promoción de la transparencia fiscal, esencial para recuperar la confianza ciudadana. Además, “Creemos” considera la educación como una prioridad estratégica para el desarrollo, buscando reformar el sistema educativo con una inversión acorde a las necesidades actuales y futuras.

Una Red Sindical como Base Política

A pesar de ser un partido recién constituido, “Creemos” ya cuenta con una red de referentes sindicales que funcionará como su estructura política. El sindicato ha implementado iniciativas que van más allá de la defensa de sus afiliados, participando activamente en el apoyo a sectores vulnerables y organizando diálogos sobre la agenda pública.

El Potencial de la Experiencia Previa

Las acciones realizadas, como el programa “Deseo Argentina En Paz”, que articula acciones solidarias con comedores comunitarios, y el ciclo de charlas “Repensar Argentina”, han permitido al sindicato establecer un contacto directo con las realidades sociales. Estas iniciativas están destinadas no solo a fortalecer la comunidad, sino también a crear un mensaje político coherente y relevante.

Construyendo Futuro desde el Sindicalismo

La relación entre sindicatos y partidos políticos en Argentina no es nueva, y si bien la historia muestra diversos antecedentes, “Creemos” intenta avanzar hacia una propuesta política que mantenga su esencia. La pregunta que ronda es si este origen servirá para potenciar su crecimiento o limitar su expansión en un sistema político tradicionalmente consolidado.

Como un gesto de renovación, “Creemos” busca ofrecer un camino diferente a través del compromiso y la inclusión, creando un espacio donde la voz de los cordobeses sea escuchada y valorada en las decisiones que conciernen a su futuro.