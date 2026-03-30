Quirno: ‘Caputo ha sido clave para Kicillof desde hace años’

La reciente decisión judicial en Estados Unidos sobre la expropiación de YPF ha desatado un nuevo cruce entre altos funcionarios argentinos, destacando las diferencias en la política energética del país.

Luego de que Argentina obtenía un fallo favorable en el juicio relacionado con la expropiación de YPF, el canciller Pablo Quirno no dudó en criticar al exministro de Economía Axel Kicillof, afirmando que “no hay nada que agradecerle”. Kicillof había defendido la decisión de nacionalizar la petrolera durante su gestión.

La Controversia sobre la Expropiación de YPF

Quirno, en una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, enfatizó: “Kicillof fue el responsable de la expropiación, una medida del kirchnerismo que se inició con la llegada de la familia Eskenazi”. La crítica del canciller refleja una postura clara sobre la política energética implementada en gobiernos anteriores.

Defendiendo la Estrategia Actual

Quirno elaboró más sobre su desacuerdo: “Con [Luis] Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años”, aludiendo a los esfuerzos conjuntos por contener las demandas de fondos buitre durante el gobierno de Cambiemos.

Sobresale la Reacción de Kicillof

Tras el fallo judicial que evita el pago de US$18.000 millones, Kicillof sostuvo: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió”. Cristina Kirchner, ex presidenta, también respaldó la expropiación como un paso que facilitó el actual auge en Vaca Muerta.

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Respuesta de YPF y las Implicaciones Internacionales

El presidente de YPF, Horacio Marín, respondió a Kicillof, enfatizando que la crítica fue ofensiva: “Es erróneo desmerecer la defensa de YPF, incluso si se opina de esta forma”.

Quirno destacó que “todos los fallos eran en contra, así que algo diferente se hizo”, lo que diferencia la actual estrategia del kirchnerismo. “Lo que estamos haciendo es luchar por el derecho a la propiedad privada”, remarcó.

Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional

Cuando se abordó el tema de la alianza con Estados Unidos, Quirno calificó como “construcción maquiavélica” los rumores sobre un posible tercer ataque terrorista en Argentina debido a esta relación. Aclaró que el país no puede mantener neutralidad frente al terrorismo, aludiendo a los atentados del ’92 y ’94.

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El canciller no descartó eventual colaboración en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, apuntando a que este país es responsable de financiar el terrorismo en Sudamérica. “Nuestra capacidad es limitada, pero tenemos la voluntad de apoyar”, aseveró Quirno.

Defensa de Manuel Adorni y Escándalos Judiciales

En el contexto de denuncias judiciales que han salpicado al jefe de gabinete Manuel Adorni, Quirno defendió su labor: “Es un miembro clave de nuestro gabinete y trabajamos bien juntos”. Sin embargo, las acusaciones sobre sus bienes no declarados han levantado polémica, pero el canciller afirmó que “todo se presentará donde corresponde”.