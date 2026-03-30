Netanyahu Reabre el Acceso del Patriarca Latino al Santo Sepulcro de Jerusalén

Título: El Patriarca Latino de Jerusalén recupera acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro tras controversia

Bajada: Después de una prohibición de acceso que generó fuertes críticas internacionales, el líder católico podrá retomar sus actividades en el sitio más sagrado del cristianismo.

El Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, volverá a tener acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro. Esta decisión fue anunciada por el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras la condena internacional por la restricción de entrada al líder religioso durante Palm Sunday.

Detención de acceso y motivos de seguridad

La Policía israelí impidió que Pizzaballa ingresara a la iglesia, alegando preocupaciones de seguridad. Este medida se enmarca dentro de una política más amplia que restringe reuniones en sinagogas, iglesias y mezquitas debido al conflicto con Irán y los recientes ataques con misiles cerca de sitios sagrados.

Reacción del gobierno israelí

En un comunicado publicado en X, Netanyahu aseguró que el Patriarca tendrá «acceso completo e inmediato», permitiéndole realizar servicios religiosos como desee. El presidente israelí, Isaac Herzog, también expresó su pesar por el incidente y reafirmó el compromiso de Israel con el mantenimiento del estatus quo en los lugares sagrados de Jerusalén.

Un precedente preocupante

El Patriarcado Latino emitió un comunicado en el que señala que Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, el Padre Francesco Ielpo, intentaron ingresar sin una procesión ceremonial. La prohibición de celebrar la Misa del Domingo de Ramos por primera vez en siglos se consideró un «grave precedente» que ignora las sensibilidades de los cristianos en todo el mundo.

El significado del Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, días antes de su crucifixión y resurrección, tal como se narra en los Evangelios. La Iglesia del Santo Sepulcro alberga los lugares sagrados donde se cree que Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado.

Los mensajes del Cardenal y del Papa

Durante una misa posterior en la Iglesia de Todas las Naciones, Pizzaballa reflexionó: «La guerra no borrará la resurrección. El duelo no extinguirá la esperanza». Además, se canceló la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén, que suele reunir a miles de devotos.

Impacto en la comunidad cristiana

La policía israelí indicó que todos los sitios sagrados en Jerusalén han sido cerrados desde el inicio del conflicto. En la Ciudad Vieja, muchos comercios permanecen cerrados y las calles lucen desiertas, mientras los fieles lamentan la cancelación de las procesiones.

Reacciones internacionales ante la prohibición

Opiniones en el ámbito internacional han surgido tras la prohibición. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó el hecho como una «violación de la libertad religiosa», instando a Israel a garantizar el derecho a la adoración para todas las confesiones. La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, también criticó las acciones de la policía, considerándolas una ofensa a la libertad religiosa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, describió la situación como «alarmante» y ofreció su apoyo completo a las figuras católicas. La tensión en la región persistirá a medida que continúan los problemas de seguridad y el resguardo de los sitios sagrados.