Inicio de otra semana de paros en universidades nacionales

El sector docente universitario en Argentina se moviliza nuevamente. Este lunes inicia una jornada de paros a nivel nacional con el objetivo de exigir la implementación de la Ley de Financiamiento, en un contexto de creciente descontento por la situación económica.

Reclamos que resuenan en todo el país

Las organizaciones más representativas del ámbito educativo, Conadu y Conadu Histórica, lideran esta protesta que concluye un mes repleto de movilizaciones. Los docentes piden una reevaluación salarial debido al significativo desfasaje generado por la inflación.

Un sistema en crisis

Esta medida es parte de una protesta más amplia organizada por el Frente Sindical de Universidades. Las federaciones han alertado sobre la crítica situación financiera que enfrenta el sistema universitario argentino, lo que afecta directamente a los educadores y sus condiciones laborales.

Salarialmente por debajo de la media

Según un informe publicado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) a principios de marzo, el salario real de los docentes se encuentra en su punto más bajo; un 35,6% debajo de los niveles de noviembre de 2023, e incluso un 2,7% por debajo de los mínimos alcanzados en 2004.

Demandas concretas de los docentes

La Asociación Gremial Docente de la UBA critica la falta de convocatoria a paritarias en los últimos dos años, así como la omisión de la Ley de Financiamiento Universitario, que implicaría un aumento del 55,4% para compensar la deuda acumulada. En lugar de eso, el gobierno de Milei impuso un aumento del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, lo que consideran insuficiente.

Paro nacional y actividades de protesta

Del 30 de marzo al 1 de abril, se llevará a cabo el paro en todas las universidades nacionales, impactando en instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, y muchas más. Este cese de actividades es una manifestación del descontento ante la falta de aumentos adecuados.

Movilizaciones futuras en el horizonte

Ante el silencio oficial, se está considerando la realización de una nueva marcha federal universitaria, con una fecha tentativa para el 23 de abril. La incertidumbre prevalece mientras los docentes continúan exigiendo cambios que garanticen una educación pública de calidad.