Euro y Euro blue: Cotización actualizada para hoy, lunes 30 de marzo

El euro blue marca pauta hoy, y sus valores son clave para quienes operan en el mercado informal. Conoce todos los detalles sobre su cotización en la jornada.

¿Cuál es el precio del Euro Blue hoy?

Este lunes 30 de marzo, el euro blue se comercializa a $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. La diferencia entre este valor y el oficial se debe a su naturaleza en el mercado informal, que suele reflejar cifras más elevadas. Sin embargo, las políticas de «sinceramiento» han reducido la brecha entre ambos.

El Euro Oficial en los Bancos Argentinos

En la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se encuentra hoy a $1.540,00 en la compra y $1.640,00 en la venta.

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Por otro lado, el euro tarjeta, destinado a gastos turísticos, se encuentra en $2.152,93 para la compra y $1.560,25 para la venta.

El Euro Blue en Asenso: Precios Actualizados del Lunes 30 de Marzo

Precios en Bancos de Argentina

Así se encuentra la cotización del euro en diferentes entidades bancarias este lunes 30 de marzo:

Banco Ciudad: $1.555,00 (compra) – $1.655,00 (venta)

Banco Nación: $1.540,00 (compra) – $1.640,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.576,33 (compra) – $1.666,65 (venta)

Banco Supervielle: $1.547,00 (compra) – $1.643,00 (venta)

Banco Francés: $1.580,00 (compra) – $1.640,00 (venta).

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La Cotización del Dólar Blue Este Lunes

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo, opera en el mercado paralelo a $1.395,00 en la compra y $1.415,00 en la venta.

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El dólar blue, que circula en el mercado informal, generalmente presenta un valor superior al oficial debido a su acceso limitado a través de bancos.