Por qué el turismo alcanzará cifras récord en 2026

En un contexto de creciente conectividad y récords turísticos, el Nordeste de Brasil se convierte en el foco de atención para los viajeros internacionales, con un impresionante aumento del 50% en la llegada de turistas extranjeros durante el inicio de 2026.

Según el Ministerio de Turismo de Brasil, más de 150.000 turistas internacionales visitaron el Nordeste en los dos primeros meses del año, lo que se traduce en un notable incremento del 50,21% en comparación con el año anterior. Este crecimiento coloca a la región entre los destinos turísticos más destacados del país.

Un Contexto Favorable para el Turismo Internacional

El aumento en la llegada de visitantes se da en medio de una expansión general del turismo internacional en Brasil, respaldada por políticas de promoción en el extranjero, la ampliación de rutas aéreas y una simplificación de los trámites migratorios.

La Influencia del Mercado Chino

En este escenario, China se ha convertido en un mercado crucial para el turismo brasileño. Las autoridades han resaltado la relevancia del crecimiento en la afluencia de turistas chinos, impulsado por campañas de marketing, un mejor acceso aéreo y acciones como la flexibilización de los visados.

Características del Nordeste Brasileño

La región, que incluye estados como Bahía, Ceará y Río Grande do Norte, es famosa por sus playas de arena blanca, aguas cálidas y un clima tropical inigualable durante todo el año, además de su rica oferta cultural.

Un Atractivo Gastronómico y Cultural

La gastronomía local, caracterizada por ingredientes como mariscos, pescados, coco y especias autóctonas, atrae a muchos visitantes. Las manifestaciones culturales, que incluyen música, festividades populares y ricos patrimonios históricos, añaden un valor significativo a la experiencia turística.

Un Destino en Evolución

La combinación de estas cualidades naturales y culturales, junto con mejoras en la infraestructura y estrategias de promoción, ha permitido que el Nordeste se posicione como un competidor fuerte en el mercado turístico global.

Diversificación e Inclusión de Nuevos Mercados

Este crecimiento turístico también refleja una estrategia más amplia de Brasil para diversificar sus fuentes de visitantes, minimizando la dependencia de mercados tradicionales y apuntando a economías emergentes.

De este modo, el Nordeste de Brasil se establece como uno de los pilares del turismo nacional y una puerta de entrada clave para la creciente afluencia de visitantes, especialmente de Asia.