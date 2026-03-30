Detenida en Brasil: La científica argentina acusada de robar virus y las sospechas sobre su esposo

Una alarma en un laboratorio de alta seguridad, una denuncia intrigante y un descubrimiento asombroso han colocado en el centro de la polémica a Soledad Palameta Miller, una reconocida científica argentina. Su familia clama inocencia y afirma que las acusaciones son fabricaciones que buscan perjudicar su reputación.

El Inicio de la Controversia

En febrero de 2026, el Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) hizo un alarmante descubrimiento: la desaparición de cajas con material viral del Laboratorio de Virología y Biotecnología. La institución rápidamente presentó una denuncia, y a partir de entonces, la situación escaló.

Desarrollo de los Hechos

La intervención de la Policía Federal brasileña se hizo necesaria. El 23 de marzo, los agentes realizaron allanamientos en el campus de Unicamp y encontraron las muestras biológicas en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, donde trabaja la investigadora.

El Material Encontrado

Las autoridades informaron que las cajas contenían muestras de virus halladas en los congeladores. Además, se identificaron viales en la basura, lo que puso en alerta a las autoridades sobre la naturaleza potencialmente peligrosas de estas muestras. La Policía también confirmó que estas habían sido retiradas sin la debida autorización.

Las Consecuencias para Soledad Palameta

Palameta fue detenida y llevada al Centro Penitenciario Femenino de Mogi Guaçu, aunque fue liberada poco después bajo ciertas condiciones, como el pago de una fianza y la imposibilidad de abandonar el país. Actualmente enfrenta acusaciones de hurto agravado y de poner en riesgo la salud pública.

Defensa de la Investigadora

El entorno de la científica denuncia que se trata de una acusación infundada y que no existen pruebas concretas. Según sus familiares, una denuncia malintencionada es la raíz de esta situación. “Alguien hizo una denuncia con el objetivo de perjudicarla”, afirmó un allegado a Soledad, añadiendo que confían en la justicia y que su defensa está trabajando diligentemente para resolver el asunto.

Trayectoria de Soledad Palameta

Soledad Palameta Miller, de 36 años, es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias. Su carrera ha estado marcada por el trabajo en proyectos relacionados con la virología, y actualmente coordina un laboratorio en Unicamp enfocado en la vigilancia epidemiológica. Junto a su esposo, también forma parte de la empresa Agrotrix Biotech Solutions, que se dedica a la investigación en ciencias naturales.

Investigaciones en Curso

La Universidad Estatal de Campinas ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos. Aseguran que están comprometidos con los protocolos de bioseguridad y que el material incautado está bajo custodia de las autoridades, quienes determinarán su naturaleza exacta.