Dólar en Córdoba: Cotización del 30 de marzo

El dólar oficial y sus alternativas reflejan un contexto cambiario dinámico en Argentina. Aquí te presentamos las cifras más recientes que debes conocer.

Este miércoles 30 de marzo, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a 1.355 pesos en su venta y a 1.405 pesos para la compra.

El gobierno nacional ha establecido bandas de fluctuación entre 1.000 y 1.500 pesos para facilitar la operativa de la divisa estadounidense.

¿Qué sucede con el Dólar Blue?

La cotización del dólar blue es un indicador clave en el mercado informal, cuya variación impacta directamente en la economía cotidiana de los argentinos.

Valores del Dólar MEP

En cuanto al dólar MEP, este se encuentra a 1.425,99 pesos para la compra y a 1.427,22 pesos para la venta.

Comparativa de Cotizaciones en Entidades Financieras

Las cotizaciones del dólar oficial varían según la entidad. A continuación, se detallan los valores en algunas de las principales instituciones:

Bancor

– Compra: $1.350

– Venta: $1.410

BBVA

– Compra: $1.360

– Venta: $1.410

ICBC

– Compra: $1.365

– Venta: $1.425

Banco Supervielle

– Compra: $1.359

– Venta: $1.499