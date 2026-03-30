Oro gris en crisis: ¿Cómo los ataques en el Golfo elevan el precio del aluminio?

El costo del aluminio ha experimentado un notable incremento del 6% en las primeras horas del 30 de marzo en Londres, impulsado por temores sobre una posible crisis de suministro vinculada a los recientes ataques de Irán a instalaciones productivas en el Golfo Pérsico.

La situación actual del mercado del aluminio plantea serias preocupaciones, ya que la escalada de tensiones en Oriente Medio afecta directamente la producción y el suministro de este metal esencial en diversas industrias. El precio del aluminio se estabilizó posteriormente en 3.435 dólares por tonelada tras un alza inicial.

Impacto de los Ataques Irani

El reciente salto en los precios está directamente relacionado con los ataques perpetrados por Irán contra dos de las plantas de aluminio más grandes del mundo, localizadas en Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Estos atentados, según Teherán, están relacionados con la logística militar estadounidense. Las instalaciones, que han sufrido daños significativos, están ahora fuera de operación, lo que ha llevado a una reducción drástica en la oferta del metal en el mercado global.

Consecuencias de un Conflicto Regional

La guerra entre Irán y potencias occidentales ha escalado, generando una inestabilidad que podría desestabilizar la economía global. Los mercados energéticos y la actividad industrial se encuentran en alerta, ya que una interrupción en los suministros de aluminio puede derivar en un aumento significativo de costos en diversas manufacturas.

Logística en Peligro: Bab al-Mandeb

La complicación se agrava con la implicación de los rebeldes hutíes de Yemen, quienes podrían afectar el tráfico marítimo en el estrecho de Bab al-Mandeb, clave para el comercio mundial. Un cierre de esta vía afectaría el transporte eficiente del aluminio producido en Oriente Medio, encareciendo los costos de flete y aumentando el riesgo de primas por insumos.

Un Suministro Ruso Irreemplazable

Con las sanciones a Rusia, Oriente Medio había tomado un papel central como suplidor de aluminio. Sin embargo, tras los recientes ataques, se evidencian vacíos en la oferta que no pueden ser llenados rápidamente. Esta situación crea un escenario de escasez que tiene a los compradores en estado de alerta, sin alternativas viables ante un posible colapso de las entregas desde la región.

Inflación y Costos de Producción en la Mirada

A medida que el precio del aluminio se eleva, los efectos cascada están comenzando a sentirse en sectores que dependen del metal, desde la fabricación de latas hasta la industria automotriz, especialmente los vehículos eléctricos. Economistas advierten que una intensificación de las hostilidades podría agravar la situación inflacionaria, afectando los márgenes de beneficio de las empresas en el futuro cercano.