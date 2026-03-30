Trump amenaza con ‘quedarse con el petróleo’ de Irán y los precios del crudo se disparan

El barril de petróleo continúa su ascenso, con el Brent cerca de los 108 dólares y el WTI superando los 102. La tensión geopolítica y el temor a un conflicto militar en Medio Oriente alimentan esta escalada.

Este lunes, el precios del barril de Brent se incrementó un 2%, alcanzando aproximadamente US$ 108, mientras el WTI, referencia para Argentina, sobrepasó los US$ 100, ubicándose en los US$ 102.

Las consecuencias se reflejaron rápidamente en los mercados financieros de Asia, que registraron caídas entre el 1% y el 3%. En Europa, la situación fue mixta tras una semana de retrocesos. Este nerviosismo es producto de un reciente ataque a instalaciones energéticas en Haifa, Israel, seguido de lanzamientos de misiles desde Irán, que generaron alarmantes nubes de humo en el cielo.

Conflicto en Medio Oriente: Un Escenario Incierto

La economía global enfrenta un panorama complejo. La escalada de la guerra en Medio Oriente, con el conflicto expandiéndose y afectando infraestructura energética vital, ha impulsado una creciente preocupación entre los inversores. Muchos temen un «triple choque» que podría derivar en el despliegue de tropas estadounidenses en la región.

Reacciones de Donald Trump

En una conversación reciente con el Financial Times, el presidente Donald Trump volvió a plantear la posibilidad de «apropiarse del petróleo» de Irán, sugiriendo un enfoque similar al de la industria petrolera venezolana post-Maduro. Esta retórica elevó aún más la tensión en los mercados, dejando a los inversores en un estado de alerta.

Impacto en el Mercado Energético

Los ataques aéreos han intensificado la incertidumbre en torno a los suministros de crudo. El Brent se cotiza a aproximadamente US$ 117, mientras que el WTI supera los US$ 100. Analistas prevén que, si se intensifica el conflicto, es posible que los precios alcancen los US$ 200 por barril, una posibilidad que podría conducir a una crisis económica global sin precedentes.

Aluminio: Otro Bien Afectado

El precio del aluminio también se ha visto afectado, subiendo un 6% tras los recientes ataques en Baréin y Abu Dabi. Aunque la cifra se estabilizó en un 4,2%, cotizando a US$ 3.435 la tonelada, el impacto en la industria tecnológica y automotriz es innegable. La situación está exacerbada por las sanciones impuestas a Rusia, lo que convierte a Oriente Medio en un proveedor esencial de estos metales.

Medidas de Emergencia en Diversos Países

Ante esta crisis, varios gobiernos han implementado estrategias para mitigar el impacto en sus economías:

Noruega y Australia han recortado temporalmente impuestos a combustibles, mientras que Bangladesh ha instado a limitar el consumo energético en el sector público y Corea del Sur ha reportado una compra masiva de productos derivados del petróleo por temor a desabastecimiento.

Reuniones del G7 y el Rol de la Diplomacia

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, anunció que el G7 se reunirá para discutir las repercusiones económicas del conflicto. Mientras tanto, Donald Trump mantiene su postura de presión sobre Teherán, dejando al mercado petrolero en una constante tensión.