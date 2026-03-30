Conoce a Mabel: la influencer de 93 años que juega al tenis y encontró el amor a los 87

A sus 93 años, Mabel Roncoroni comparte una emotiva saga de amor que desafía el tiempo. Su vida, marcada por pasiones y segundas oportunidades, nos recuerda que nunca es tarde para encontrar la felicidad.

Sentada en su acogedor hogar de Palermo, Mabel evoca su historia familiar con una memoria cristalinamente vívida. “A los 19, mi padre se casó con una chica con tuberculosis, a pesar de que sus padres se opusieron. Fue un romántico total”, relata. Esta herencia de amor intenso la acompaña hasta hoy, cuando, a los 87 años, también se permite enamorarse.

Un Reencuentro Inesperado

La vida de Mabel tomó un giro inesperado cuando, en un coro, se cruzó con Guillermo, un viejo amor de su adolescencia. Aunque habían pasado 72 años desde su primer encuentro, el destino les tenía reservada una segunda oportunidad. “Lo reconocí de inmediato, pero tenía prisa por un torneo”, confiesa. Sin embargo, al día siguiente, la vida les dio otra oportunidad, y esta vez no dudó en acercarse a saludarlo.

Un Romance Joven y Tardío

Mabel y Guillermo compartían recuerdos de una época en que sus caminos se habían cruzado por primera vez. “Él quería ser pediatra y yo apenas tenía 14 años. Nunca nos dijimos lo que sentíamos y eso quedó en el aire hasta que volvimos a encontrarnos”. Así empezó una historia de amor que, a sus 87 años, resultó ser tan intensa como lo había sido en su juventud.

La Vida Después de Guillermo

Su relación con Guillermo floreció en lo que había sido un breve pero significativo capítulo de sus vidas. Se veían cada semana y disfrutaban de paseos al aire libre y charlas llenas de complicidad. Lamentablemente, él falleció el 5 de febrero de 2020, pero su recuerdo vive en el corazón de Mabel, quien aún atsombra su ausencia con cariño. “Desearía haberlo encontrado antes, pero atesoraré nuestros momentos juntos”, expresa con nostalgia.

Una Vida de Reinventos

Antes de cruzarse nuevamente con Guillermo, Mabel atravesó momentos difíciles. A los 22 años, se casó con Carlos, un matrimonio que duró 32 años pero que no le brindó la felicidad esperada. “Me sentí atrapada, pero mi vida cambió cuando enviudé a los 55 años. La terapia me ayudó a reinventarme y abrir mi mente”, explica Mabel, quien hoy sigue disfrutando de su vida activa, que incluye dar clases de inglés.

La Abuela Influencer

Hoy, Mabel se ha convertido en un fenómeno social gracias a su nieta, Juana. Juntas comparten momentos de felicidad y risas en redes sociales, donde muestran que la edad no es un impedimento para vivir con vitalidad. “Lo que más me gusta es mostrar a mi abuela como una mujer activa e independiente”, dice Juana. Mabel se ríe al recordar cómo su vida ha cambiado desde que decidió compartir su historia con el mundo.

Reflejos de una Generación

La relación entre Mabel y Juana resuena con muchas personas que buscan conectarse con sus familiares mayores. “A menudo recibimos mensajes de quienes se ven reflejados en nuestra historia”, cuenta Juana. “Mi abuela adopta a todas esas personas como ‘nietas virtuales’”, añade entre risas.

Mabel y su legado de amor, lucha y redescubrimiento son un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para abrazar la vida y crear nuevas historias. “Siempre hay lugar para el amor y la amistad, sin importar la edad”, concluye con una sonrisa.