Alianza busca la gloria en el Internacional de Clubes en Paraná

El equipo femenino de Alianza Maxi Básquet de Comodoro Rivadavia tiene un objetivo claro para esta temporada: brillar en la próxima edición del Internacional de Clubes de Maxibásquet, que se llevará a cabo en octubre en Paraná.

Como parte de su preparación, el plantel se reunió con Hernán Martínez, director de Comodoro Deportes, para definir el calendario competitivo del año. Este encuentro marcó un paso importante hacia su meta de competir a nivel nacional.

Un Trayecto en Crecimiento

Fundado hace dos años, el equipo ha logrado establecerse mediante su participación en torneos locales y regionales, integrándose también a las competencias organizadas por la Federación Femenina Maxi Básquet Argentina. Su trabajo constante ha sido clave en este camino de crecimiento.

Preparativos Intensivos para Octubre

Las jugadoras actualmente entrenan en las instalaciones de la Comisión de Actividades Infantiles, con el firme propósito de llegar al certamen nacional en óptimas condiciones. Gisela Morales, jugadora de Alianza, subrayó que el equipo tiene un calendario claro que incluye varias competiciones previas, todas diseñadas para afianzar su rendimiento. “La idea es llegar de la mejor manera a octubre, que es nuestro gran objetivo”, afirmó.

Un Plantel Diversificado y Comprometido

Con más de 20 jugadoras en la categoría +30 y también integrantes en +40, el equipo refleja un crecimiento sostenido del maxibásquet en la región. En el último año, Alianza se destacó al conquistar un torneo organizado conjuntamente por la Agrupación de Maxi Básquet Femenino y la Asociación Comodoro Rivadavia.

El Apoyo Institucional es Clave

Morales también destacó la importancia del respaldo del ente municipal para el desarrollo de las actividades del equipo. Aunque las jugadoras contribuyen en gran medida con recursos propios, el apoyo institucional es vital para afrontar los costos de viajes y competencias, con el objetivo de seguir representando a Comodoro Rivadavia en el ámbito nacional.