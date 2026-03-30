Video: Inundaciones Masivas en el Cáucaso del Norte de Rusia, Miles de Evacuados

Las intensas precipitaciones han llevado a las autoridades de Dagestán a declarar el estado de emergencia, mientras la capital, Makhachkala, lucha por recuperarse de los daños causados por las inundaciones.

Las calles de Makhachkala se volvieron ríos tras las torrenciales lluvias que, según reportes, superaron los 50 mm en algunas zonas, una cifra alarmante para la región en los últimos años. El líder local, Sergey Melikov, advirtió sobre la magnitud de la crisis que ha comenzado a afectar gravemente a la población.

Evacuaciones y Daños en la Infraestructura

El Ministerio de Emergencias de Rusia ha confirmado que aproximadamente 3,000 personas fueron evacuadas cuando las inundaciones interrumpieron el suministro eléctrico en más de 130 asentamientos. Además, varios puentes han sido destruidos, complicando aún más el acceso a las zonas afectadas.

Impactos en las Áreas Vecinas

El desastre no se limita a Dagestán; la vecina Chechenia también ha sentido las consecuencias, con cientos de hogares inundados en el distrito de Gudermes. Alrededor de 500 residentes en esa región han tenido que ser evacuados debido a las aguas creciente.

Perspectivas Meteorológicas y Esfuerzos de Recuperación

Si bien los meteorólogos han pronosticado una disminución de las lluvias, la situación en la región sigue siendo crítica. Los esfuerzos de recuperación están en marcha para ayudar a los afectados y restaurar los servicios básicos en las áreas siniestradas.